大學生「雙黃線左轉」對撞客運！2車都違規　7同學揪露營變1死車禍

記者柯振中／綜合報導

花蓮縣豐濱鄉台11線永豐段8日上午發生嚴重車禍，客運與自小客車對撞，導致車輛客運車翻覆至橋下，造成1名女乘客身亡，震驚台灣社會。事後根據調查，該輛客運車疑似超速至90公里，而自小客車也是違規左轉，詳細肇責仍待進一步釐清。

▲大學生跨越雙黃線左轉，與客運發生對撞。（圖／記者柯政誟翻攝）



該輛客運8日上午7點行經台11線豐濱鄉永豐段，與違規左轉的對向自小客車對撞，導致車輛翻覆、摔落至橋下，造成車上5人受傷、1人死亡，死者是55歲的黃姓女子，是豐濱鄉靜浦村村長黃建治的妹妹。

至於自小客車上的2人，則是乘客受傷送醫，沒有生命危險，目前在豐濱醫院救治當中。根據警方調查，小客車的駕駛是21歲的柯姓大學生，與同學共7人分乘2輛轎車，要到花蓮露營。

▲▼大學生當時跨越雙黃線，想要左轉到露營區，結果與對向客運車相撞，導致客運車翻覆下橋。（圖／記者柯政誟翻攝）



不過，柯姓大學生行經雙黃線路段時，疑似違規左轉想進入露營區，客運車剎車不及，才導致2車對撞，客運車的車速當時也高達90公里，比60公里的限速還多了30公里左右。

警方事後對柯姓大學生、客運駕駛進行酒測，確認2人酒測值為0，也都持有駕照，詳細肇責為何，還要進一步釐清。

村長黃建治得知車禍消息，立刻感到現場幫忙，卻發現死者是自己的妹妹，讓他相當痛苦，妹妹獨自撫養4名孩子長大，平時在餐廳工作，這次到花蓮上課，接著搭車準備回家，沒想到都快到家了還發生意外，讓親屬們悲慟不已。