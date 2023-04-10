38歲女嫁「鬼男友」！5個月後悔了　欲找驅魔師斬斷「人鬼聯姻」

▲英國女子嫁給鬼５個月喊後悔。（圖／翻攝自brocarde IG）

圖文／CTWANT

台灣民間習俗的冥婚，動機有自願和被動兩種，自願者大都因聽信相士之言，指命中註定會重婚或納妾，於是透過冥婚充數，最主要目的是使另一半安心；又或是因事業不順利、家庭不和等因素，也會透過冥婚來庇蔭，在英國，一名現年38歲的女子先前表示要冥婚，新郎是一名來自19世紀的男鬼魂，未料這段僅僅5個月的「人鬼聯姻」似乎不順遂，這名人妻已表示想盡快結束，正在考慮找驅魔師來永遠擺脫他的生活。

▲布洛卡德和愛德華多在去年萬聖節之夜於一座廢棄小教堂完婚。（圖／翻攝自brocarde IG）

根據每日星報報導，這名叫作布洛卡德（Brocarde）的女子表示，前年在家中「接觸到了」35歲的鬼魂愛德華多（Edwardo），沒想到竟譜出戀曲，她和愛德華多在去年萬聖節之夜於一座廢棄小教堂完婚，但這段5個月的婚姻，似乎還沒開始就注定是失敗的。

原來，這位鬼丈夫不知道是太多疑還是擔心她紅杏出牆，會不時跟著她，布洛卡德表示，「最近幾個月我一直在遭受『很負面的思想』折磨」。她表示，自年初開始尋求婚姻諮詢，但她的鬼丈夫並不嚴肅看待，布洛卡德希望愛德華多能認真地對待他們的關係，但愛德華多最終僅以「嬰兒哭泣的尖叫聲」來困擾她。

布洛卡德甚至抱怨其實這段關係在蜜月旅行時就變了調，「整個旅程似乎變得越來越糟......愛德華多認為他將我摔倒在地在沙灘上嬉戲是一種熱情和浪漫，結果是我買的冰淇淋到處沾黏在我的臉上，包括我的頭髮上，當然還有沙子也混在一起，我看起來就像和一隻巨大的海鷗發生爭奪戰。」

眼看各種方式都無法改變一人一鬼的婚姻關係，如今布洛卡德表示，她想求助於驅魔師，因為愛德華不斷折磨她「因為他不高興我想結束這段婚姻」。

▲布洛卡德表示，她想求助於驅魔師，因為愛德華不斷折磨她「因為他不高興我想結束這段婚姻」。（圖／翻攝自推特）

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