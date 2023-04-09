靜宜女大生被爆玩地下賭盤！　警方證實她舊手機有「博弈帳號」

▲靜宜大學林姓女大生出境後失聯。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

台中市靜宜大學2年級林姓女學生，上月29日離開學校宿舍後，搭機入境緬甸仰光，與台灣親友完全斷聯。據悉，林女上個月才透過網路結識在緬甸從事詐騙業的新歡，並與曾有詐欺前科的李男分手。隨後她疑似被新男友慫恿，獨自乘機到緬甸與其會合。有知情人士透露，林女的家人每個月會給她1萬元生活費，且她自己還有打工，但因為非常想賺錢，因此也有玩地下賭盤。如今專案小組證實，林女舊手機內疑有博弈網站現金版的帳號及簽注紀錄。

台中市靜宜大學二年級林姓女學生，上月29日離開學校宿舍後，30日搭上從桃園機場飛往英國倫敦的班機，但卻在抵達泰國曼谷的時候，沒有照機票路線規劃轉機，且已入境緬甸仰光，與台灣的親友完全斷聯。據悉，林女上個月才剛透過網路結識在緬甸從事詐騙業的新歡，因此警方初步排除她被脅迫出國，很可能是單純去找新男友，但也不能排除是被新男友以觀光等名義，把人騙去緬甸。

警方還研判，林女出國另一方面也是為了擺脫有詐欺前科、經常和她借錢的李姓前男友。據稱兩人分手前，李男還曾提醒林女「不要被騙」，但對於林女出國後的行蹤卻稱不知情。

警方專案小組目前朝李男曾與林女共用手機門號，經數位採證發現，內疑有博弈網站現金版的帳號及簽注紀錄。不過有關林女欠下賭債的傳言，現在都還在釐清中，可以肯定的是，目前舊手機內沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄。

針對林姓女大生失聯案，參與救援的網友「Induction」在PTT發文，內容中指出「（林女）被騙的，但她樂意」，而且在這次救援中動員到「前所未見的關係與層級」，但是林女卻堅持「男友不走，他不走」，就算園區同意放人了，她也不肯上車離去，上車後又堅持返回園區，之後又已讀不回救助者的訊息，甚至直接封鎖，讓所有人都很挫折，「看他明天肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回來」。

對此，警方則表示，專案小組尚未查證屬實。目前研判林女並非是被挾持逼迫出國，因此專案小組已停開專案會議，但仍會持續釐清，有無幕後犯罪集團介入。

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