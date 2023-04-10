台南角頭創「菲黑幫帝國」！4大公司年收4億　豪奢生活曝

▲當年中生代的台南角頭陳建寧逃亡海外，搖身變成本省掛駐菲國黑幫帝國大老，他被捕時從頭到腳穿的全是名牌。（圖／CTWANT提供）

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台南安平角頭陳建寧（54歲）2001年因犯下擄人勒贖案遭判刑9年，他先逃亡澳門，2016年赴菲律賓經營博弈撈金後逐漸紮根，生活奢華，一個月公關費高達千萬台幣，再加上與天道盟幫主鐵霸曾盈富結拜、與其他黑幫交好，儼然成為台灣黑幫駐菲律賓最大據點。台菲警方跨國合作本月初逮捕陳男和其侄子以及2名親信，20日將他押解返台，隨即發監執行，後續警方將深入追查，誓要瓦解該黑道外站帝國。

刑事局國際科前年底接獲情資，表示台南安平角頭陳建文遭小弟槍殺，其兄陳建寧打算偷渡返台尋仇，陳建寧因《擄人勒贖》、《妨害自由》及《違反護照條例》等3項罪名遭嘉義及台中地檢署發布通緝中；其菲律賓黑幫帝國經營毒品、詐欺等，在當地相當活躍。警方遂與菲律賓聯繫，本月初依偷渡入境，在大馬尼拉馬卡蒂市逮捕陳建寧和其17歲姪子以及小弟吳男和楊姓製毒師共4人。後續菲律賓警方3月20日從吳男別墅查獲85把槍，3月22日執行遣返。

▲台菲警方合作，順利逮捕陳建寧等4人，還從其吳姓小弟住處搜出85支長短槍，市價5千萬元，正準備走私來台。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，陳建寧海外發跡史相當傳奇，他當年在台灣僅是台南地方中生代角頭，專門經營賭場、圍事以及暴力討債，2001年因牽涉一起擄人勒贖案遭判刑9年，隨即逃亡海外，先「坐桶子」潛逃到廈門、澳門，在當地從事毒品和博弈相關行業，也結識澳門黑道大哥崩牙駒，後來同夥遭大陸公安逮捕、槍斃，陳建寧看情況不妙，偷渡回台，2016年持假證件赴菲律賓。

到了菲律賓後，當地博弈業興盛，有牌賭場配合線上博弈，讓陳建寧如同開外掛，靠著經營博弈業大撈一筆，奠定「本省掛黑幫菲律賓總部」地位。由於陳建寧一直與台灣黑幫包括天道盟交好，加上他為人海派，儼然成為菲律賓台灣黑幫根據地，天道盟盟主鐵霸也與陳建寧結拜，2019年間天道盟辦海外大集會，地點就選在菲律賓馬尼拉，地主陳建寧出面「全程招待、全部買單」。

據了解，陳建寧所建構出的黑幫帝國，旗下4大公司即博弈、毒品、詐騙、軍火，其中賭博、毒品最為賺錢，也是其收入大宗。據陳建寧自述，他在馬尼拉一個月公關交際費高達1千萬台幣，只要黑幫兄弟有難赴菲投靠，海派的他都會出手相助，收入公司工作。

若有幫派分子赴菲旅遊，食宿全由他招待外，一晚酒店消費豪擲40、50萬台幣算是「基本待客之道」，此外陳建寧更貼心安排一對一美女伴遊，精選小模或網美等級正妹，找來的伴遊妹1人1天以10萬披索計價，折合台幣約4萬多元。

▲陳建寧在菲律賓住在高檔精華豪宅區，2層樓洋房裡頭至少4間房起跳，還有私人泳池，生活豪奢。（示意圖／CTWANT提供）

當年在台灣僅是中生代等級地方角頭，陳建寧卻在菲律賓創建了台灣黑幫帝國，一躍成為超級大哥，粗估年收入至少4億台幣以上，生活豪奢讓抓他的員警感嘆「開了眼界」，其住家位在市中心高檔地段，二層樓4房花園豪宅加上室外泳池，座車包括賓利、勞斯萊斯、法拉利等名車跑車。

陳建寧出入排場講究，一出門總是3台車，至少7、8名小弟隨侍在側，比台灣政府首長規格更高檔。遭警方逮捕時，陳建寧身穿一身黑，乍看相當低調，其實黑T恤是Armani，整套的運動套裝外套、短褲則是巴黎老牌紀梵希，臉上戴著凡賽斯墨鏡，腳上穿著香奈兒運動鞋，完全是個潮大叔。他也透露自己平常都在運動，不是高爾夫就是健身房，中年身材沒發福反而相當精實。

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