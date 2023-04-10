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技嘉科技「夢想抵嘉」要的就是你！符合4特質有機會「錢進」幸福職場

▲▼ 幸福企業,友善職場,社會企業,永續,科技,技嘉,徵才,富比士,ChatGPT。（圖／品牌提供）

▲台灣知名國際企業技嘉科技2023年擴大招募研發、產品管理、行銷、業務、設計等眾多職缺。（圖／技嘉科技提供，下同）

生活中心／綜合報導

經歷3年多疫情的衝擊，許多人過往的生活、消費以及娛樂習慣不僅被扭轉，當代社會也迎來週期更短且劇烈的變動。對於身處在各產業中的人來說，自然是要練就一身以「變」應萬變的處事工作之道，但對於即將在6月踏入職場的準新鮮人來說，該選擇何種領域投身，也讓人格外迷惘！

然而，攤開近年熱門趨勢就會發現，儘管社會變動之快，但始終引領全球腳步的科技業，仍然掌握相當的話語權，以及令人振奮的市場發展前景！台灣知名國際企業技嘉科技2023年再度擴大招募研發、產品管理、行銷、業務、視覺及工業設計等眾多職缺，只要擁有技嘉科技開出的人才4條件，就有機會為自己創造好前景、好薪情。

1986年創立以來，「技嘉科技」陸續製造並銷售電腦主機板、顯示卡及電腦零組件，近年也關注電競市場的消費性電子產品需求，推出為專業玩家設計的戰術型電競螢幕及AORUS系列電競筆電，以滿足視覺、觸覺及感覺的沉浸式體驗出發，皆獲業界、媒體與全球頂級玩家好評，是近來代表之作！疫情雖然拖延許多國際企業的佈局進度，但「技嘉科技」以長遠的角度觀察發現，除了消費者行為模式轉為手指經濟與宅經濟外，社交活動型態也轉到線上，電競遊戲的觸及範圍只會更廣，甚至成為親朋好友的互動新體驗！根據遊戲市調機構NewZoo報告指出，截至2022年7月，全球玩家約有32億人，預計全球遊戲市場將於2025年創造近2,000億美金的收入，相關產業如「技嘉科技」都將受益良多。

近期被網友與新聞熱烈討論的「ChatGPT」，不僅為AI技術帶來革命性突破，也讓「技嘉科技」看見硬體及軟體相關產業的未來新曙光。為迎接這場全新局勢，「技嘉科技」期待透過徵才活動，搶下極具潛力的人才，與之共同攜手揭開科技與人工智慧的新篇章！看重Open-minded特質的「技嘉科技」指出，只要擁有「勇於接受挑戰，樂於接受新事物」、「帶有熱忱及肯學習的心」、「具有獨立思考並解決問題的能力」、「適應團隊合作」4種特質條件，就是團隊渴望共事的新夥伴，邀請眾人一同突破自2021年起，連年營收破千億的斐然成績。

▲▼ 幸福企業,友善職場,社會企業,永續,科技,技嘉,徵才,富比士,ChatGPT。（圖／品牌提供）

▲「技嘉科技」於2022年再度獲頒全球品牌調查機構Interbrand台灣最佳國際品牌獎，相較前年挺進一名，品牌價值成長19%。

2022年再度獲頒全球品牌調查機構Interbrand台灣最佳國際品牌獎的「技嘉科技」，無懼人才外流、一路穩健成長的秘訣，便是長年營造一個正向健康、以人為本的幸福友善職場。除了以「創新科技，美化人生 Upgrade Your Life」為使命，「關懷社會、永續發展」為理念，「技嘉科技」旗下的員工皆享有薪資保障，包括1～2月個年終獎金以及營運績效獎金，每年也享有調薪一次的機會，並提供進修、旅遊、結婚、生日與育兒等各式津貼。此外，為擺脫人們對於科技業總是疲憊緊繃的印象，「技嘉科技」也貼心提供駐點的醫療諮詢服務，針對高風險族群也會定期追蹤關心，主動出擊守護員工健康。

為了讓員工擁有更彈性友善的職場環境，「技嘉科技」也實施彈性上下班，創立多元化社團、附設健身房和韻律教室，讓員工調劑身心、釋放壓力。定期舉辦的多元講座、家庭日、運動會及旺年會，也鼓勵部門同仁彼此交流、促進橫向了解並凝聚向心力，另也設置哺乳室，讓奔波於職場的媽媽能安心使用。以員工需求為出發，打造有溫度的職場環境，不僅讓員工感到備受重視，也曾榮獲《富比士》雜誌「全球最佳雇主排行榜」的肯定，此獎項台灣僅十家企業入圍，「技嘉科技」便是其中之一。

對於現今重視工作品質的新生代來說，國際科技大廠固然是一份能踏實逐夢的理想工作，但他們更要求友善的工作職場及重視永續發展的社會責任。難得的是，「技嘉科技」除了在經營面上屢創高峰，2017年也號召大眾「綠動地球・樹造希望」，響應國際組織「兆樹行動」，同時也透過產品發揚永續精神，研發全球首創的純稻殼環保包材，將永續概念傳達給消費者，為科技業樹立永續里程碑。自2018年起也成立「減量・共享・愛地球」聯盟，帶頭邀請供應商夥伴加入「減量333倡議」，2020年相較於基準年2009年累積減碳量達41.23%、減廢量達17.71%，用水量相較於基準年2010年則減少達25.38%，永續成果卓越。

▲▼ 幸福企業,友善職場,社會企業,永續,科技,技嘉,徵才,富比士,ChatGPT。（圖／品牌提供）

▲2013年，技嘉科技建置「G-HOME技嘉永續生態屋頂」，利用閒置的屋頂空間，打造綠草與栽種原生植物群落，體現其關注生態保育及推廣永續的用心。

「技嘉科技」也將於4/10（一）舉辦線上徵才解密說明會，會中將邀請多位中高階主管，分享技嘉內部文化及相關職缺所需具備的特質，歡迎有興趣、想一展長才的人，不要錯過這個穩健成長、築夢圓夢的機會。

更多詳請請參閱 https://bit.ly/3LsqFDX

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