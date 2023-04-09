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好慘！小資女想當服飾模特兒被騙11萬　詐團話術曝光

▲9日刑事局對求職詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲9日刑事局對求職詐騙提出案例預警。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

2022年10月新北市一莊女（34歲）在社群媒體看到一服飾模特兒徵人廣告，她加入貼文內廠商客服LINE ID詢問工作、雙方確認合作方案後，客服表示因拍攝的服裝屬高價位服飾，所以莊女需先支付新台幣2790元當押金，廠商稱避免遇到不歸還衣物、衣物毀損造成公司損失，莊女求職心切，依約匯款。

結果莊女一直沒收到衣服，電詢客服，對方解釋是因支付押金和衣服價值差太大，導致衣服遭海關扣留，必須以原價購買衣服，海關才能放行。莊小姐雖覺得衣服昂貴，但為完成工作，且購買衣服可以申請退費，只好再依客服指示轉帳18600元至指定帳戶。

▲9日刑事局對求職詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）▲9日刑事局對求職詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）

莊女就這樣等了數日，客服以帳戶填寫錯誤導致「款項凍結」，要求莊小姐支付4萬元「解凍認證費」，又以退款帳號不一致，要求她再支付58600元重新解凍費。

莊小姐服裝模特兒還沒當上，卻已被詐騙集團騙光帳戶內現金，只得向朋友借貸支付解凍金，但耐心等待一週，卻仍然什麼款項都沒收到，詢問客服不但遭百般推託，甚至她到「虛擬貨幣」交易平台進行最後解凍步驟。莊小姐才驚覺有異認知對方是詐騙集團，但她已付高達高達11萬9千餘元，其中還有跟朋友借款，損失慘重。

刑事局統計：2022年全般詐騙案件共發生2萬9千餘件，較110年同期增加20%，其中「假求職詐騙」案共887件，僅占全部詐騙案件數的3%，但較110年多了300多件，增加比例高達61%，是增加幅度第2高的詐騙手法。

警方指出：假求職不僅造成被害民眾財產損失，更常見以「代收貨款」、「協助節稅」、「採購代工材料」、「申辦就業補助」等理由，要求被害民眾提供帳戶、郵寄提款卡及密碼，但實際上卻拿來當人頭帳戶使用，導致詐騙集團得以利用這些騙來的人頭帳戶洗錢。

刑事局呼籲，民眾求職若遭遇對方以LINE等通訊軟體當聯繫窗口，或遇客服要求先支付費用，保證可申請退款，幾乎都是詐騙。倘若對相關資訊還有疑問，可撥165反詐騙諮詢專線、110報案專線求助。

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