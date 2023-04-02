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網路賣家小心！「無法下單」詐團推新招　女工程師遭騙58萬

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者張君豪攝）

 記者張君豪／台北報導

詐騙集團手法再更新！警方發現近來眾多賣家接到聲稱「無法下單、要求簽署金流協定、帳戶認證」等訊息、連結，不慎掉入詐騙陷阱；經警政署刑案數據統計資料，光從2023年3月1日起至3月27日止，解除分期設定詐騙案件計349件，較去年同期277件增加25.99％。

刑事局指出：北部一程姓女工程師，上週接到自稱郭姓買家透過臉書通訊軟體Messenger表示，欲購買程女在網路販售的外套，並要求透過蝦皮購物下單，待程女傳送蝦皮購物連結予買家後，對方稱操作無法結帳，並傳送簽署協議的連結給程女。

被害女工程師不疑有他，點擊該連結進行線上簽署，畫面顯示會有銀行聯繫，程女於20分鐘後接到自稱銀行客服以+886境外門號來電，要求程女簽署蝦皮銀行協議、轉帳新台幣12元進行身分驗證。

未料這就是歹徒詐騙新手法，以低手續費匯款降低民眾心防，後來程女發現首筆匯款失敗後，假銀行客服人員要求程女照指示操作轉帳至其它指定帳戶，聲稱其他帳戶來關閉個資，程女前後依對方要求轉帳11筆現金到對方指定帳戶，直到發現自己帳戶未有回沖款、加上遭對方失聯封鎖，才發現遭詐騙計58萬元。

另名張姓公務員上週透過網路賣手機，接到李姓買家詢問有無存貨，待張男傳送蝦皮購物連結予買家後，收到對方反傳圖片顯示系統未完善，訂單被系統攔阻無法結帳，對方同樣發給張男惡意連結，待張男點擊後出現要求簽署金流保障才能進行交易。

張男事後同樣接到自稱銀行來電要求匯款，張男不疑有他，以ATM操作24筆計43萬元到對方指定帳戶，直到連絡不上對方才驚覺遇上詐騙。刑事局指出，該類詐術多透過臉書、LINE聯絡賣家，聲稱無法下單後提供虛假連結，再透過假銀行人員要求操作ATM進行詐騙。

刑事局呼籲：民眾應多加留意ATM並無解除設定的功能，也沒有辨識身分的功能，同時呼籲購物網站等相關業者應加強防護措施，保障買賣雙方的交易安全，民眾若遭遇類似詐騙情境，歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

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