曖昧男「IG摯友沒有我」　妹子心碎了！過來人曝1心思：很正常

▲許多人會在IG設摯友。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人想在Instagram上分享私密心情，會設定「只有摯友可見」。但一名女網友抱怨，上次和曖昧對象出門，發現對方發了一則摯友的限時動態，她點開IG卻沒有看到，好奇「他是在釣魚嗎？還是在說我壞話？」文章曝光後掀起熱議，不少人認為很正常，直喊「不能破壞形象啊！」

原PO在Dcard發文表示，日前在交友軟體上認識一名男生，已經聊了一個多月，也見過4次面，對方的個性很溫和、好相處，讓她很有好感。她也透露，有時候2人走在一起會有些微肢體接觸，男方也會主動幫忙背包包或請客，也有說過喜歡她這種可愛型的女生。

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但上次一起出門的時候，曖昧男發了一則摯友的限時動態，她的IG卻沒有顯示，代表她不在對方的摯友名單裡面，讓她相當在意。她也說雖然知道有些事要慢慢來，但還是很好奇對方是否也同樣有好感，「不知道大家怎麼看呢？他是在釣魚嗎？還是在說我壞話？」

▲原PO很在意自己不在曖昧男的摯友名單內。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文章曝光後掀起討論，多數人都認為其實很正常，「我自己摯友都是放白癡搞笑的，可能他還不想讓你知道他的這一面」、「很正常啊，如果他真的很喜歡你，幹嘛放你進摯友？很多人摯友都是在說自己心情不好的事，他要維持形象怎麼可能放你進去」、「說不定他限動在問，約會該怎麼做才能留下好印象」、「我摯友只放酒肉朋友欸，因為摯友對我來說是隱藏特定對象的功能」、「很正常啊，會發給摯友看的通常都是比較負面情緒的文，在曖昧階段就展現出來會滿扣分的」。

也有過來人透露，「我之前也沒有放我男友，因為我一直在說他有多帥，發跟他的聊天記錄，不敢給他看很害羞」、「跟男友交往過半年才把他放進摯友，不能用這個判斷啦」、「真的難說，我沒有加男友進摯友，摯友名單只有高中幾個朋友」、「曖昧到剛交往，我也不會放女友進摯友，其實要看男生對於摯友使用的時機跟定義吧，不用太執著這種表面的事情」、「沒事啦！我朋友一個母胎單身男，也是沒把他曖昧對象加到摯友，因為他整天都在摯友分享他的曖昧小心情，當然不能讓曖昧對象看到呀」。