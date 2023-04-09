天使隊轟首支全壘打！球場1畫面　台旅客感動「長榮航是台灣之光」

▲台籍旅客見證天使隊敲出第一支全壘打及長榮航空宣布捐款的一刻。（圖／台籍旅客Howard提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空4月7日宣布與美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊攜手「全壘打送愛心」，只要洛杉磯天使隊主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金1千元且無上限次數，隔天(8日)洛杉磯天使隊主場開幕戰，超級球星Mike Trout就敲出2分打點全壘打，一群台灣旅客現場見證長榮航空宣布捐款做公益的一刻，感動直呼台灣之光。

長榮航空與天使隊攜手在4月7日~10月1日賽季當中推出「全壘打送愛心」活動，只要洛杉磯天使隊主場擊出一支全壘打，長榮航空就捐贈美金1千元，且無上限次數，全數金額將捐贈給「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」，關懷年輕學子。

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▲台籍旅客見證天使隊敲出第一支全壘打，及長榮航空宣布捐款的一刻。（圖／台籍旅客Howard提供）

該活動一宣布隔天，昨(8日)洛杉磯天使隊在主場開幕戰迎戰藍鳥隊，天使隊當家球星鱒魚Mike Trout首打席就敲出2分打點全壘打，現場歡呼聲不斷，球場電子看板馬上秀出長榮航空宣布捐出1千美金贊助公益。4名台籍旅客Howard、lan、kenneth、Leo正好就在現場，見證長榮航空全壘打送愛心活動的第一支全壘打感動不已。

台籍旅客Howard表示，這場球賽最精彩的莫過於1局下半鱒魚Mike Trout站上打擊區，瞄準第一顆球就把球轟出中外野全壘打牆，一支2分打點全壘打，全場嗨翻！

▲台籍旅客lan、Howard、kenneth、Leo。（圖／台籍旅客Howard提供）

天使隊Mike Trout敲出首支全壘打，長榮航空馬上透過球場電子看板宣布捐出1千元美金做公益，見證該活動第一支全壘打歷史性一刻，Howard說，長榮航空能跟天使隊合作，覺得很棒很有趣，也讓美國人對EVA留下印象，算是台灣之光，因為MLB各個主場球隊打全壘打，幾乎都會有不同的活動看板，EVA長榮航空也在其中，也讓人留下印象，而且這次跟捐款慈善活動結合，印象更爲深刻，很有意義。

Howard表示，這趟旅行他們4位男生去了不同地方，利用4月清明連假再請假3天，就能出遊10天，今年初就開始計劃旅遊行程，將看棒球、籃球等列入行程規劃，其中最重要的是來看天使開幕戰，來看平常只能在電視上看的鱒魚、大谷翔平，這次親自到現場感受美國現場的氣氛。