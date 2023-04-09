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30歲女警巧扮被害婦　當場逮獲取款女車手

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局8日中午12時許，為誘捕詐欺集團的車手，由30歲女警葉蕙慈裝扮60歲婦人取信車手，在台南火車站交款新台幣100萬元後，專案小組成功當場查獲60餘歲許姓詐騙女車手。

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月27日有民眾到公園派出所報案，指稱其母親在臉書認識一名自稱在敘利亞擔任醫生的台籍男子，兩人熟識後進而加入Line好友，假稱醫師的男子以敘利亞戰亂，想要回台灣開設醫院為由，慫恿婦人投資，警方受理後立即組成專案小組追查。

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過11天的調查並與報案民眾保持密切聯繫，發現詐騙集團近日又透過Line通訊軟體持續遊說被害人面交款項，為了查緝涉案車手，五分局專案小組成員於8日隨著詐欺集團成員要求的交款地點，員警不斷地變化裝扮，除扮成加油站的工讀生外，最後詐欺集團選在台南火車站面交，企圖利用人群掩護，專案小組成員也立刻化身成站務人員現場部署，更為了取信車手，特別挑選30歲的女警葉蕙慈，刻意裝扮成60餘歲的中年婦人，當年輕女警披上紅色風衣、寬鬆黑裙及古典涼鞋，再戴上漁夫帽及口罩，儼然成中年婦人，出現在辦公室時派出所同仁一時還認不出來，知道是女警所扮後，都忍不住噗哧一笑，讚嘆她的變裝功力。

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到8日中午12時許，變裝後的女警葉蕙慈在火車站與許姓車手接觸後，成功取信許姓車手，隨後被要求進入廁所交款，在交付款項同時，一旁埋伏的專案小組立即衝上前控制逮捕，當場起出所交款項100萬元、做案手機及筆記本，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局出動員警假扮各類職人員，埋伏緝獲出面取款的詐欺女車手，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局長陳宇桓呼籲，高齡長輩是被假交友及假投資詐騙的高風險族群，請民眾多關心提醒家中長輩，發現長輩與不熟識的人有密切聯繫，應深入了解，發現任何可疑請立即撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至警察機關諮詢或查證。

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