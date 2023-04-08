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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認同馬英九堅定中華民國立場　朱立倫諷蔡英文：去讀讀憲法怎麼寫的

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九大陸祭祖期間聲明台灣、大陸「都是我們中華民國，都是中國」，但總統蔡英文則說，現在已經是2023年，「他這論述應該是1970年代的論述」。對此，國民黨主席朱立倫表示，蔡英文是學法律的，請去讀一讀憲法怎麼寫的、《兩岸人民關係條例》怎麼寫的，蔡作為中華民國總統，不要違背憲法。

朱立倫8日出席「銀光社會力，翻轉高齡新觀念」座談會。對於馬英九此次大陸祭祖行，朱立倫會前受訪表示，他非常認同馬英九這次在中國大陸能堅定以中華民國立場、前總統立場，及中華民國憲法，展現大家對九二共識基本的立場，尤其最重要的精神就是能擱置爭議、求同存異。

朱立倫說，馬英九這次在大陸訪問過程中，多次提到中華民國 、是中華民國前總統，也提到中華民國憲法，只有綠營朋友從頭到尾看不見、聽不到，也許綠營的中華民國是台獨的中華民國，就是把中華民國空殼化，忘記憲法還在。

「我們必須遵守憲法。」朱立倫表示，他聽到蔡英文提到現在是2023年的說法，他要提醒蔡，「您是學法律的」，自己去讀一讀憲法怎麼寫的、《兩岸人民關係條例》怎麼寫的，請蔡作為中華民國總統，遵守我國憲法，不要違背憲法。

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