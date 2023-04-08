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「最高齡死刑犯」愛計較燒死孩童　慘遭獄友佔便宜還被饅頭害死

圖、文／CTWANT

佛光監獄佈教師黃重義深入死牢多年，為冰冷的監所帶來光和溫暖，陪伴極刑犯走過人生最後一程，而黃重義也目睹多起「現世報」案例，如「最高齡死刑犯」郭旗山為了蠅頭小利燒死前溪東村長邱敏雄妻子和2孫子，進入監所後反而處處被佔便宜，最終在吃饅頭時噎到，引發肺炎病逝監所。 

「最高齡死刑犯」郭旗山為了蠅頭小利，燒死前溪東村長邱敏雄妻子和2孫子，最終在監所被處處佔便宜，更因吃饅頭噎到衍生肺炎離世。（圖／報系資料照）

▲「最高齡死刑犯」郭旗山為了蠅頭小利，燒死前溪東村長邱敏雄妻子和2孫子，最終在監所被處處佔便宜，更因吃饅頭噎到衍生肺炎離世。（圖／CTWANT提供，下同）

「人家說腰纏萬貫，郭旗山就是這樣的人。」黃重義表示，郭旗山犯案時已76歲，是有史以來年紀最大的死刑犯，年輕時自給自足，賺到錢便買金塊，更因居無定所，而將買到的金塊都纏在自己的褲帶上，而郭旗山一生未婚，年紀漸長無法工作後，生活也因此陷入困頓。

而邱敏雄的妻子與郭旗山有血緣關係，在輩分上還得叫他一聲「阿舅」，她對郭心有憐憫，安排郭住進活動中心內，使其有安身立命之所，郭則在活動中心內添置茶桌招待村民，後又突發奇想，買來卡拉OK的機器，讓村民能投幣唱歌，郭則藉此賺取外快。

但卡拉OK的歌聲引發附近民眾不滿，邱敏雄多次與郭旗山溝通，雙方始終無法取得共識，邱敏雄在忍無可忍下，將其機器搬走，郭卻惱羞成怒，在2010年6月11日到邱家放火，當時邱敏雄與女兒因選舉事務而躲過一劫，邱妻和一對未成年的孫子孫女卻因逃生不及喪身火海，郭旗山最終遭判死刑。

「郭旗山接受媒體採訪的時候，聽到沒燒到村長還憤恨不平，說是『便宜他了』。」黃重義提到，郭旗山進入監所後還是無法放下執念，並對自己犯下的過錯無絲毫悔改。

諷刺的是，郭旗山為了蠅頭小利而殺人，在監獄中因無家屬照顧，酷寒冬天連雙鞋襪都沒有，雙足被凍到瑟瑟發抖，而與他同住的多半是點水而過的毒品犯，這些犯人不會自備肥皂、洗衣精，生活用品都得向他「商借」，郭旗山在外斤斤計較，最終卻被處處佔便宜。

而郭旗山身為成為台灣有史以來年紀最大的死刑犯，監所多半認為國家不會對他執行死刑，而是讓他在監獄中終老，但他卻在吃饅頭時噎到，引發肺炎後不治身亡。

「沒有相欠、不會相見，任何事情都有他的因果。」黃重義提到，佛教講究輪迴報應，犯錯後即使僥倖逃脫，卻也往往「不是不報、時候未到」，他也呼籲大眾行善積德，盛怒時期更該冷靜思考，別因一時衝動而鑄下無法挽回的大錯。

 郭旗山落網時，認為沒燒死邱敏雄是「便宜了他」，冷血說法一度引發社會震怒。（圖／報系資料照）

▲郭旗山落網時，認為沒燒死邱敏雄是「便宜了他」，冷血說法一度引發社會震怒。

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