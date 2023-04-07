「桃市府可依空污法再裁罰美福倉儲」　鄭文燦：嚴重影響民眾生活

▲行政院副院長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對今年初環保署訴願委員會撤銷桃園市環保局對美福倉儲500萬元的空污罰款處分，行政院副院長鄭文燦表示，他已向環保署了解訴願會的撤銷理由，並且請環保署研議此問題，因為美福倉儲大火所產生的空污，嚴重影響了民眾的生活，這是合併了濃煙與肉品臭味的空污。

原桃園市政府空污法於111年9月27日的裁罰，由於被環保署訴願會遭撤銷處分，導致政府無法裁罰影響居民甚鉅的美福倉儲。鄭文燦表示，美福倉儲火災持續多日，火災現場產生的濃煙臭味，來自腐敗肉類、火災後廢棄物未能及時清理，堆置過久，產生異味污染行為，應符合空污法第32條第1項第3款中，「置放」致產生異味污染。

鄭文燦說，他請環保署針對本案深入研議，環保署已與各地方環保局、各相關單位開會討論，若因管理不當導致自燃，後續沒有及時處理或清理，或過程中沒有防制措施導致氣味溢散，即可依空污法開罰。

因此，現今的桃園市環保局可據此再度提出具體證據，針對美福倉儲燃燒後的廢棄物造成的異味污染，再度開罰。鄭文燦說，美福倉儲大火產生的空污、濃煙、惡臭，嚴重影響了附近居民的生活，當時的市政府第一時間就決定開罰處分，空污罰款500萬元，並且要求美福倉儲賠償1000萬元（已完成），都是表現市府維護環境品質的立場。