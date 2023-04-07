快訊／養小孩要花錢暫不辦喜酒　蘿莉塔辱女星「偷吃」結局出爐

▲通告女藝人蘿莉塔。（圖／翻攝自臉書／蘿莉塔）

記者黃哲民／台北報導

通告女藝人蘿莉塔因2020年PO文指稱女藝人李沐晴「已經吃別人的男友&老公很多次」等語，被依加重誹謗罪判刑2月定讞，再被李女提告求償精神慰撫200萬元，蘿莉塔出庭堅稱PO文內容「是我的真實經驗」，反批李女「是一直說謊的人」，李女當庭被氣得笑出聲，請求法官審酌蘿莉塔毫無悔意，台北地院審結，今判蘿莉塔須賠償10萬元，可上訴。

雙方今都沒到庭聆判。李沐晴受訪回應：「刑事判了（蘿莉塔）有罪，對我來說，也就算是還了我一個正義。」記者今無法聯繫蘿莉塔，不知其回應。蘿莉塔今年（2023年）起屢以答應演員男友求婚、情人節宣布懷孕等喜訊引起粉絲關注，日前傳出她看演唱會摔倒，一度聽不到腹中寶寶心音的意外，幸好就醫檢查只是虛驚。

蘿莉塔(38歲，本名李晨菲)從電視節目《大學生了沒》出道，2020年6月26日，她留言呼應臉友「Alison WaWa Liu」一篇辱罵李沐晴的PO文，聲稱「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ」、「有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事，希望他老公外遇」、「因為她已經吃別人的男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺」等語。



經李沐晴提告追究，蘿莉塔到案始終否認誹謗，辯稱留言分享自己被劈腿的經驗和心情，「我手上很多證據，是我親身經歷」，更表示自己前男友Peter親口招認和李女發生「逾矩」的事情，蘿莉塔堅稱「我就是沒有說謊！」



蘿莉塔的辯解不僅被李女當庭怒斥「在胡說什麼！」公訴檢察官更批蘿莉塔不惜傷害別人以求脫罪，「其心甚為惡劣」，法官認定蘿莉塔未善盡查證義務，PO文內容都屬私德、跟公益無關，更無從印證真假，但已貶損李沐晴名譽，去年(2023年)12月依加重誹謗罪判蘿莉塔2月徒刑、得易科罰金6萬元定讞。

▲女藝人李沐晴告蘿莉塔誹謗求償精神慰撫200萬元。（圖／記者黃哲民攝）

李沐晴另提本件民事訴訟向蘿莉塔求償精神慰撫200萬元，蘿莉塔單槍匹馬出庭應戰，仍稱本案PO文「是我的真實經驗」、刑案不該判她有罪，蘿莉塔反批李女疑似提出假證據、「是一直說謊的人」，且李女自稱不是藝人，「憑什麼求償200萬元」，但李女實際上持續接業配，「公眾人物要可受公評，所以我認為我無罪」。

李沐晴當庭聽了氣到笑出聲，她的律師請求法官審酌蘿莉塔已被判刑定讞仍不認錯、至今毫無悔意，令李女無法接受。蘿莉塔在辯論終結後以「我不要亂講話」為由婉拒回應案情，僅說「因為小孩要花很多錢，喜酒就緩緩吧！」

李女當天受訪表示當庭笑出聲是因為「發寒」、覺得蘿莉塔很誇張，李女強調「不是我這個人值不值得200萬，而是妳對我造成的傷害！」、「希望法院還我一個清白，也讓大眾知道，不要隨便講話去侮辱別人！」