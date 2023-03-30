下坡對撞轎車斷腿！騎士索賠92萬吞敗　法官：不是先告先贏

▲北市于姓男子開車行經新竹尖石竹60線山路，遭張姓男子騎機車迎面撞上，還被張男提告求償。（示意圖／翻攝Google街景地圖）

記者黃哲民／台北報導

北市1位于姓男子2020年開車到新竹尖石旅遊，途經1處上坡彎道，突遭騎機車的張姓男子迎面撞上，于為閃躲張男後方另1輛機車，急打方向盤以致右側2輪滑落山溝，張男當場致歉「大哥對不起撞到你」，事後卻以被撞斷腿無法工作為由提告索賠92萬餘元，台北地院審結，認定張男下坡超速肇事、過失責任不是「先告先贏」，判張男敗訴確定。

判決指出，本案發生於2020年4月27日中午12點多，于男開車載3位朋友於新竹尖石竹60線山路往東行駛，途經指標16公里處的上坡左彎道，于男沿著右側山壁前進，冷不防張男騎機車冒出來、迎面衝向他的車頭躲不開，張男左腿當場被撞成開放性骨折，又彈起再撞碎于男前擋風玻璃、頭臉皮開肉綻落地。

于男緊急煞車，瞥見張男後方又駛來1輛機車，本能打方向盤起步向右閃避，一急竟造成右側2個輪胎滑進山溝。于男和3位乘客逃出車外報警，將受傷的張男送醫急救，張男當時口腔上頷骨骨折、眉角溢血，滿臉歉意向于男說「大哥對不起撞到你」，後方機車騎士正是張男的朋友，也罵張男「不是叫你不要騎那麼快嗎」。

▲台北地審理張男提告的索賠案，判他敗訴確定。（圖／記者黃哲民攝）

于男被依過失傷害罪嫌送辦，經新竹地檢署不起訴。不料張男卻到于男住居所在地的北院提告，指稱于男未靠右行駛肇事，害他受傷住院要請看護，出院不能工作沒收入還要買輔具，連同精神慰撫求償共92萬餘元。

于男喊冤表示，事發地點路寬5米，並沒劃設分向線，他保持時速15公里到20公里車速，沿途緊靠右邊山壁行駛、輪胎幾乎壓在馬路邊緣，左轉時難免稍微靠向路中央，張男騎機車下坡右轉，視野應該比他上坡左轉更清楚，主因就是張男騎太快沒注意來車所致。

法官查明現場沒監視器，本案3輛汽機車也無行車紀錄器，事故鑑定結果雖以現場撞擊碎片散落路中央附近，研判雙方會車都有疏忽，但法官翻遍警員繪製現場圖與所拍照片，沒看見「碎片」的相對位置，反而是警員記錄張男的機車沒有煞車痕跟刮地痕。

法官認為事故地點限速30公里，若張男下坡沒超速，理應停得住或閃得過，張男聲稱于男開車須舉證自己無過失、否則就該賠償，法官指雙方都使用「動力車輛」，張男雖騎機車，也不能把舉證自己無過失的責任轉嫁對方，更沒有「先告先贏」的道理，一審據此判張男敗訴，張男上訴，再被北院二審駁回，于男免賠確定。