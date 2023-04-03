發作時痛不欲生！藝人許效舜為此病受苦多年　醫：早治療可避險

▲痛風患者手部X光片，紅圈為痛風石，黃色箭頭為遭破壞骨頭。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

知名藝人許效舜稱多年痛風發作時「痛不欲生」，韓國節目《Running Man》主持人金鐘國也因為痛風導致腎臟出問題，很多病友都是珍奶、雞排、啤酒不當飲食導致「帝王病」痛風發作，花蓮慈濟醫院風濕免疫科潘郁仁醫師提醒，日常飲食需避免海鮮、內臟、動物脂肪等高普林食物以及酒類、含糖飲料、尤其含果糖的手搖飲，才能趨吉避凶保安康。

痛風是一種急性的關節炎，症狀包括關節紅腫、發熱、劇烈疼痛，主要發生原因是尿酸結晶累積在關節，時間久了甚至引發急性痛風性關節炎、長痛風石，潘郁仁醫師說，痛風石通常是長在常發作的關節位置，包括手指、腳趾、膝蓋、手肘、腳踝，很多人發作時痛到無法行動要請假。

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▲潘郁仁醫師說，痛風石通常是長在常發作的關節位置，包括手指、腳趾、膝蓋、手肘、腳踝，發作時痛到無法行動要請假。

潘郁仁醫師解釋，主要是來自於血液中累積太多尿酸，男性尿酸≧7.7 mg/dL，女性≧6.6 mg/dL就形成高尿酸血症；尿酸是普林（(purine)經肝臟代謝而來，吃太多高普林食物，人體就會累積過多尿酸變成痛風。

根據2017-2020年衛福部「國民營養健康狀況變遷調查」指出，國內血液高尿酸血症盛行率，19－44 歲與 45－64 歲男性分別為 18.0%及 16.5%，女 性分別為 5.5%及9.0%，這些都是痛風好發族群，推估其中一成有痛風，男性盛行率約1.8%~1.65%，有年輕化傾向，女性也有0.55%到0.9%。

但每個人狀況不一樣，潘郁仁醫師說，有的患者只痛一次，有的患者會反覆痛，但有些病人只是尿酸高，不一定跟痛風有關，而且尿酸溶解度是6.7mg/dL，超過才會開始結晶、堆積。

▲潘郁仁醫師提醒，日常飲食需避免高普林食物以及酒類、含糖飲料、尤其含果糖的手搖飲，才能趨吉避凶保安康。

潘郁仁醫師也提到，高尿酸族群也跟代謝症候群相關，會伴隨高血壓、高血糖（糖尿病）、高血脂、中廣型肥胖、心血管疾病，而且腎臟不好的人尿酸也排不出去，而高尿酸也容易造成腎功能不佳，甚至腎病變，進入惡性循環。

潘郁仁醫師舉例，之前有一個19歲病人，體重90公斤，身高165，BMI達33，屬於中度肥胖。因為反覆痛風就診。當病人被告知肥胖是痛風病因，他就努力減重，1個月減了超過7~8公斤，結果因為減重過快，運動水分補充不足，導致關節長出痛風石，建議減重每週減0.5公斤至1公斤適可就好，不宜過快。

潘郁仁醫師提到，有些原住民如布農族，有很高的痛風盛行率及高尿酸血症，多與家族遺傳有關，建議家族若有二、三個痛風病人，小孩青春期就要測量尿酸是否偏高並開始注意飲食；另外，有些病人痛風一年發生四、五次，或尿酸結晶已產生痛風石，都屬於難治療病人，應盡早到風濕免疫科治療。