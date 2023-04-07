嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人





▲外婆煮了滿桌菜，但外甥卻「只想吃雞塊」。示意圖。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人往往在長大後才會知道，回家能吃到長輩煮的一桌子菜，有多幸福！曾在殯儀館工作的知名作家「大師兄」透露，日前到90多歲的外婆家吃飯，外婆煮了滿桌菜，但年幼的外甥卻「只想吃雞塊」，讓大師兄回憶兒時的自己、與目前的心境，大嘆外婆已經年邁「真的是吃一頓少一頓」。貼文感動2萬多名網友，直呼「突然好想吃阿嬤做的菜」。

知名作家、網紅「 BigBrother大師兄 」日前於臉書粉專分享故事，表示日前到高齡90多歲的外婆家吃飯，外婆煮了滿桌子好菜，但用餐完畢後，年幼的外甥卻突然詢問「阿舅，可以幫我買一包雞塊嗎？」並說「阿祖家煮的不好吃，雞塊比較好吃」。

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原本大師兄聽完非常生氣，但突然想到年幼時的自己也是如此，「小時候不懂事時，外婆煮了一桌拿手菜，我卻像是一個潑婦在家裡打滾，喊著要吃麥當勞」、「等大一點後，也是寧願拿著壓歲錢跟同學們去吃高級把費」。直到出社會後，到外婆家看著滿滿的菜都會充滿感恩，吃得飽飽再外帶一些回家熱來吃。

大師兄說外婆已經90多歲了，「每當回去一趟可以吃到外婆的菜，我都充滿感恩。真的是吃一頓少一頓。總認為外面那些很貴的料理，都沒有比外婆一個簡簡單單的滷豬腳來的美味。現在看著吵著吃雞塊的外甥，想起自己的媽媽、外甥的阿嬤也很少做菜了，「以後要回味這個味道，就只剩在阿祖家了，而再過幾年，阿祖應該也不能煮了」。

大師兄再問一次「超商的雞塊真的比阿祖的菜好吃嗎？」外甥肯定「嗯嗯！」大師兄聽完哈哈大笑，然後下車幫外甥買了微波雞塊，「希望日後他想起這句話的時候，也會笑的跟我一樣開心。也希望他會知道，像阿舅這樣隨便回去就有一桌菜可以吃的場景，有多麼不容易」。

貼文曝光感動2.6萬名網友，紛紛回應表示，「師兄身教很好，沒有強硬灌輸自己的觀念去拒絕小孩子，有尊重他的想法」、「我曾以為阿嬤的高麗菜飯我可以吃一輩子，結果現在已經吃不到了」、「阿嬤的菜就是長大了才會想念的」、「看到這篇眼眶泛淚，好想媽媽的菜」、「這都要經過失去，年紀增長才會回憶上心頭」、「好感動，真的是這樣，我們都是過來人」。

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