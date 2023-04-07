　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

▲▼年菜。（圖／CFP）

▲外婆煮了滿桌菜，但外甥卻「只想吃雞塊」。示意圖。（圖／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

人往往在長大後才會知道，回家能吃到長輩煮的一桌子菜，有多幸福！曾在殯儀館工作的知名作家「大師兄」透露，日前到90多歲的外婆家吃飯，外婆煮了滿桌菜，但年幼的外甥卻「只想吃雞塊」，讓大師兄回憶兒時的自己、與目前的心境，大嘆外婆已經年邁「真的是吃一頓少一頓」。貼文感動2萬多名網友，直呼「突然好想吃阿嬤做的菜」。

知名作家、網紅「BigBrother大師兄」日前於臉書粉專分享故事，表示日前到高齡90多歲的外婆家吃飯，外婆煮了滿桌子好菜，但用餐完畢後，年幼的外甥卻突然詢問「阿舅，可以幫我買一包雞塊嗎？」並說「阿祖家煮的不好吃，雞塊比較好吃」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本大師兄聽完非常生氣，但突然想到年幼時的自己也是如此，「小時候不懂事時，外婆煮了一桌拿手菜，我卻像是一個潑婦在家裡打滾，喊著要吃麥當勞」、「等大一點後，也是寧願拿著壓歲錢跟同學們去吃高級把費」。直到出社會後，到外婆家看著滿滿的菜都會充滿感恩，吃得飽飽再外帶一些回家熱來吃。

大師兄說外婆已經90多歲了，「每當回去一趟可以吃到外婆的菜，我都充滿感恩。真的是吃一頓少一頓。總認為外面那些很貴的料理，都沒有比外婆一個簡簡單單的滷豬腳來的美味。現在看著吵著吃雞塊的外甥，想起自己的媽媽、外甥的阿嬤也很少做菜了，「以後要回味這個味道，就只剩在阿祖家了，而再過幾年，阿祖應該也不能煮了」。

大師兄再問一次「超商的雞塊真的比阿祖的菜好吃嗎？」外甥肯定「嗯嗯！」大師兄聽完哈哈大笑，然後下車幫外甥買了微波雞塊，「希望日後他想起這句話的時候，也會笑的跟我一樣開心。也希望他會知道，像阿舅這樣隨便回去就有一桌菜可以吃的場景，有多麼不容易」。

貼文曝光感動2.6萬名網友，紛紛回應表示，「師兄身教很好，沒有強硬灌輸自己的觀念去拒絕小孩子，有尊重他的想法」、「我曾以為阿嬤的高麗菜飯我可以吃一輩子，結果現在已經吃不到了」、「阿嬤的菜就是長大了才會想念的」、「看到這篇眼眶泛淚，好想媽媽的菜」、「這都要經過失去，年紀增長才會回憶上心頭」、「好感動，真的是這樣，我們都是過來人」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call
快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客摔下「1人斷手」
殺4隻台灣黑熊！獵人稱煮湯喝掉　專家曝黑市內幕
LINE個人小群組「出現3通來電」！她翻通話記錄怕爆
快訊／抓到了！　台中受刑人脫逃板橋火車站落網
幼兒園女師愛上人夫！　借錢賠正宮也要%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

12星座「水星進入金牛」！最新一周運勢曝光　天蠍跨出猶豫

快訊／189萬天價拍下2023屏東第一鮪　得標者曝光...再捐60萬

錄取台大頂尖志願！學長姐曝心聲「瘋狂勸退」　網反讚：很吃香

冷空氣襲周末！低溫掉到14度　下周暖熱「首颱生成最新機率曝」　

【廣編】華盛頓中學海外升學創紀錄　蘇雋佑錄取世界頂尖三名校

換掉家中10個東西環保又省錢！別忘加入EToday「春日部防衛隊」

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

跳躍前...喵皇準備動作超漫長　網友急壞：我抱你過去好了！

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

巨石掉落砸阿里山森林鐵路　50旅客攔停火車！駕駛急煞

SHINee泰民退伍！素顏直播害羞惹　狂捏臉頰肉…笑喊：是大叔啦XD

快訊／出境前1天　靜宜女大生「全身黑+馬尾」最後身影曝光！

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

政大研發AI系統可辨別6癌症　助患者早發現「敏感度達9成」

嫌90歲阿祖煮菜不好吃！外甥吵買雞塊　舅舅吐內心話逼哭2萬人

這連假能休8天！第一次出國「選日本或韓國」　全場一致選它

12星座「水星進入金牛」！最新一周運勢曝光　天蠍跨出猶豫

快訊／189萬天價拍下2023屏東第一鮪　得標者曝光...再捐60萬

錄取台大頂尖志願！學長姐曝心聲「瘋狂勸退」　網反讚：很吃香

冷空氣襲周末！低溫掉到14度　下周暖熱「首颱生成最新機率曝」　

【廣編】華盛頓中學海外升學創紀錄　蘇雋佑錄取世界頂尖三名校

換掉家中10個東西環保又省錢！別忘加入EToday「春日部防衛隊」

炎亞綸「用衛生紙省錢」買2棟房　28歲拿回大權被媽怨「不想養我」

盤點《模仿犯》8金句：誰都能躲在暗處，變成另外一個人

快訊／澎湖馬公港下午封港至明天　9級風強襲....急call旅客搭船

王正棠超狂開季3場猛打賞　休賽季強化訓練奏效

李昇基頂平頭結婚！李多寅水鑽豪華禮服曝　半個演藝圈大咖都到了

快訊／風浪大！綠島客輪猛搖晃　4乘客座位摔下...1人斷手

鍾沛君舉手牌接機　馬英九笑回：辛苦沒關係！但我有點變胖

巴拉圭傳是「下個台灣斷交國」　領先陣營：誰提供更好條件就選誰

上將劉志斌曾赴捷克　與當地國防大學簽署合作備忘錄

排隊遇後面客人怕狗　 店員當人牆隔開「多一個暖舉」感動飼主

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

2023最新畢業起薪排行

5歲童石頭丟鹿　虎媽當眾震撼教育

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

4/17起搭車脫口罩！公共運輸改「建議」只剩2場所強制戴

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

4/17搭車脫口罩「校車、娃娃車也比照」　一表看全程要戴場所

正妹專衝送肉粽現場　喊話法師這樣做

更多熱門

相關新聞

他會唱天團1首歌　去KTV卻不敢點！背後原因曝

他會唱天團1首歌　去KTV卻不敢點！背後原因曝

多數人去到KTV都會點喜歡或是會唱的歌，你會在意MV內容嗎？一名網友透露，因為每次看天團五月天《乾杯》的MV，都會忍不住痛哭流涕，且年紀越大，哭得越厲害，所以在KTV裡面都不敢點，好奇大家心中「有沒有每看必哭的MV？」文章曝光後掀起眾人討論。

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

不到400元買到房！他一查房被兒子偷賣掉氣提告

帶兒看3場球賽挺中華隊！他曝「1打1崩潰過程」

帶兒看3場球賽挺中華隊！他曝「1打1崩潰過程」

姊姊婚後寄生娘家！外甥竟把「喪禮當過年」

姊姊婚後寄生娘家！外甥竟把「喪禮當過年」

母貓痛失兩摯愛！狂舔遺體盼甦醒　

母貓痛失兩摯愛！狂舔遺體盼甦醒　

關鍵字：

大師兄親情感人

讀者迴響

熱門新聞

斷掌開BMW自撞亡　「囡仔昌」國道搶救畫面曝

旅行社弄丟護照！她花15萬到機場才知道

澎恰恰又欠債！認犯致命錯誤

獨／尋找靜宜女大生專案小組解散　前往緬甸3原因曝

快訊／靜宜女大生跳機赴緬原因曝　警掌握目的地就是「KK園區」

新北妹遭朋友「敲暈綑綁」！他辯：脫褲幫吸尿

撿骨驚見棺內多1具乾屍！竟是受虐媳報仇

靜宜女大生到緬甸　爆是為了新男友

速食店買披薩送炸雞爽吃到月底！

見靜宜女大生路線　內行：不是去KK園區！

打敗adidas「1品牌一堆妹子穿！」內行：回不去了

他列出靜宜女大生「怪異行徑時間軸」！驚曝1線索

小情侶「開窗車震」　畫面瘋傳被罵爆

打敗漫威　「超夯1動畫」上映首日票房破3千萬

靜宜失聯女大生　前後男友都「有詐」

更多

最夯影音

更多
低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰

低頭族男友顧玩手機不理人！　女友安插萌貓「爆頭」懲罰
《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

《麻辣鮮師》范筱梵掰11年婚姻！ 揭「辦離婚手續」很有趣

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

滑雪時發現有人遭活埋 男冷靜應對深挖2米救援

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

關韶文正顎手術後終於露臉！ 勇揭「無罩驚人自拍照」網讚：變更帥

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

IU的繆斯是劉寅娜：只想和她玩！　用子音就能聊天…考默契落漆了XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面