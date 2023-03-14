挺中華隊！砸2萬帶兒看3場球賽　他曝1打1崩潰過程：跑了26次廁所

▲中華隊無緣晉級。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）小組賽落幕，台灣球員儘管展現高水準表現，仍不敵世界強權，無緣晉級，一名人夫表示，連續3場賽事，都帶著兒子到現場力挺中華隊，花了2萬多元，怎料比賽中兒子一下要上廁所，一下要吃東西，還把喇叭吹壞2支，超崩潰的過程曝光，網友全笑翻，「有這種爸爸真好，辛苦了」。

該名爸爸在臉書「爆怨公社」發文，買了3場經典賽門票，帶著10歲的兒子一起去現場應援，花了2萬多元，怎料過程中根本無法坐在位置上專心看比賽，光是帶兒子去上廁所就跑了26次，「內含5次棒賽」，跑去買吃的喝的10幾次，跑出去買紋身貼紙3次，兒子還把喇叭吹壞2個。

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然而，兒子看完後很滿意地對他說「爸爸棒球賽好好看喔，之後我要看兄弟象的」，原PO則崩潰直呼「好看你的槌子，你告訴我哪個爸爸會帶兒子三場都買票，帶你去棒球場棒賽的？」原PO也自嘲，自己應該是史上第一個，到現場看棒球賽，卻還用手機線上觀看比賽轉播的人。

▲原PO直呼「花這些錢很值得」。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

雖然過程很荒唐，但原PO認為值得，「我只是傳承我爸爸給我的兒子，也許（門票）很貴，但是四年一次花這些錢，對我跟我兒子來說值得」。

貼文曝光，網友們笑翻，「喇叭吹壞兩支太強了」、「在現場還要看轉播，辛苦你了」、「能吃能拉是好事」、「他純粹只是喜歡那邊氣氛，可以跑來跑去，重點爸爸還會一直給我錢買東買西…快樂假期」、「但這會變成你倆美好的回憶」、「你是最棒的爸爸」、「看棒賽當然也要順便棒個賽一下啊」。