麥考爾籲美台簽訂自由貿易協定　嗆陸「若犯台代價會十分龐大」

▲美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾一行8人拜會立法院 游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul, R-TX）6日抵達台灣，7日率訪團抵達立法院，麥考爾致詞時表示，台美之間的經貿關係至關重要，也希望能夠與台灣簽訂自由貿易協定。他直言，中共如此懼怕台灣，正是因爲台灣自由、民主且在經濟上如此繁榮，這個時代確實相當危險，而美國會盡一切所能和台灣站在一起。

麥考爾表示，這次代表團中有共和黨員也有民主黨員，但今天不分黨派，是以強烈支持台灣的美國人心態來到這裡，也要恭喜並讚揚蔡總統造訪美國，她有如此遠見跟勇氣，美國對這次出訪的反應也非常正向。

麥考爾指出，非常期待明天與蔡餐敘，上午餐敘時，有和台灣半導體、航太等業界人士見面，可以看到台灣不少企業進駐美國，台美之間的經貿關係至關重要，也希望能夠與台灣簽訂自由貿易協定，對雙重課稅這件事也要重點處理。

麥考爾表示，自從1979年簽訂台灣關係法以來，這是首度有如此大規模的外交委員團訪台，這是歷史性一刻，現在也同樣由國會推動台灣韌性關係法維持台美關係，彼此也共享同樣的自由、民主價值。

麥考爾直言，中共如此懼怕台灣，正是因爲台灣自由、民主且在經濟上如此繁榮，這個時代確實相當危險，這是二戰後的緊張時刻，例如烏俄戰爭，亞洲也有中共覬覦台灣和整個太平洋地區，嚇阻是重要關鍵，當我們能夠展現力量就能夠維持和平，展現脆弱只會招來戰爭，

麥考爾表示，美國會盡一切所能和台灣站在一起，展現力量、讓中國知道我們不會接受任何形式的進攻，希望繼續維持和平，這也是為何要透過軍售案和聯合軍演強化台灣。

麥考爾指出，中共將會知道，無論進攻還是圍堵台灣，代價都會十分龐大，無論是從軍事或是經濟的角度，今天來到台灣，就是要讓台灣人知道，美國是朋友、支持台灣，只要團結在一起對抗中共，就能捍衛這塊民主、自由的土地。

立法院長游錫堃則表示，這是《台灣關係法》生效44年以來，第一個進入議場的外委會訪問團，等於是為蒸蒸日上的台美關係做了最有力的見證，深具意義。

游錫堃指出，長久以來，麥考爾是眾議院中，強而有力的挺台支柱，經常領銜及連署與台灣相關的議案，也是去年九月，眾議院版「台灣政策法案」的提案人，今天又親自以行動傳達美國國會對台灣的支持，在中共以戰狼外交不斷挑戰全球和平穩定之際，主席的挺身而出，令人敬佩與感動。

游錫堃呼籲，近十年來，全球民主版圖有逐漸萎縮的跡象，俄羅斯入侵烏克蘭後，中俄的合作已經成為全球民主國家的巨大威脅，兩周前的3月23日，普習會更達成「共同推動百年變局」的共識，面對中俄兩國聯手意欲改變既有國際秩序之際，全球的民主國家更應加強合作，攜手抵禦威權主義的擴張。

游錫堃表示，自由、民主與人權是人類文明的基石，呼籲全球愛好民主自由的人們，應更加團結合作，才能遏止威權獨裁體制國家的步步進逼，最後，再次感謝麥考爾主席閣下及各位貴賓對台灣的仗義力挺。台灣一定會為民主與自由奮鬥不懈，並期盼未來台美在「五法六保證」的架構上能有更多合作。