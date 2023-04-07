惡劣！中壢深夜驚傳火燒車　竟是慣竊砸窗「丟酒精衛生紙」縱火

▲桃園萬坪公園昨凌晨傳火燒車案，2輛停放路旁轎車被砸後起火燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區龍岡萬坪公園旁路旁停車格，昨（6）日凌晨傳出火燒車案，警方與消防人員到場迅速撲滅火勢，警方查出，現場有2輛轎車起火，其中車窗都被砸破，根據監視器畫面是遭人打破車窗後丟入沾有酒精衛生紙點燃起火，初步損失約45萬元，初步查出是黃姓慣竊所為，警方已在昨天晚上循線拘提到案並建請檢察官羈押，避免黃有再犯之虞。

▲桃園市中壢龍岡地區萬坪公園附近昨天凌晨驚傳火燒車案，停放路旁轎車被砸車窗後行竊財物後被縱火燃燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，龍興派出所於6日凌晨4時許獲報龍勇路傳出汽車火警，立即派遣員警到場協助管制交通，消防人員撲滅火勢後，現場清查後確認，其中2輛轎車係遭鐵棒擊破車窗後，將沾有酒精之衛生紙放入車內點燃，另3輛轎車則被敲破車窗毀損，車內手機、項鍊等財物被竊，損失粗估45萬元，警方已通知被害失主清點財物損失。

▲桃園市中壢龍岡地區萬坪公園附近昨天凌晨驚傳火燒車案，停放路旁轎車被砸車窗竊取財物後縱火焚燒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方調閱沿途監視器，鎖定為43歲慣犯黃姓男子，昨天向桃園地檢署檢察官核發拘票，於晚間拘提黃男到案，但黃男卻不願告知為何燒車，偵訊後依竊盜、毀損、公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦，並建請檢察官羈押。

中壢警方強調，龍興所轄區該路段從今年1月至今，發生有多起毀損、竊盜案，經龍興所調查均為黃男所為，龍興所獲報後加強巡邏密度，但黃男出沒作案時間不定，據指出，黃男疑似今年初精神出現異常，在該路段犯案多次，因此建請檢察官羈押，避免黃男再度犯案。