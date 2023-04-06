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春季超殺機票來了！長榮航空30航線推限時優惠　「最低4410元起」

▲▼長榮航空夏季班表起持續增班。（圖／長榮）

▲長榮航空推出春季線上旅展，30航點推出機票優惠。（圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今宣布推出2023春季線上旅展，明天(7日)起到4月19日止，台灣出發30條航線祭出官網限時優惠， 其中10多條亞洲航線萬元有找，包括桃園-宿霧航線4,410元起(未稅)、桃園-香港只要5,063元起(未稅)。另5月1日起復飛的高雄-福岡也推出10,302元起(未稅)，米蘭航線也僅2.6萬元(未稅)。

長榮航空官網推出春季線上旅展，30條台灣出發航線明天(7日)起到4月19日止推出限時優惠，其中十餘條亞洲航線萬元不到。

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包括桃園-宿霧航線4,410元起(未稅)；新開闢的桃園-克拉克5,733元起(未稅)；適合全家出遊的桃園-新加坡也只要6,086元起(未稅)。此外，桃園-香港只要5,063元起(未稅)，即將於4月28日恢復飛航的桃園-杭州航線也祭出6,984元起(未稅) 的優惠。

為慶賀疫後由高雄出發的多條航線恢復飛航或增班，此次線上旅展也祭出各式優惠，包括5月1日起復飛的高雄-福岡10,302元起(未稅)、高雄-澳門4,705元起(未稅)、高雄-首爾8,556元起(未稅)。

歐美航線也有驚喜優惠，5月15日起由每週2班增為4班的桃園-米蘭航線只要26,190元起(未稅)、每天2班增為3班的桃園-舊金山優惠價31,532元起(含稅)；每天提供3班飛航服務的桃園-洛杉磯33,836元起(含稅)。

長榮航空表示，除春季旅展提供各式優惠外，長榮大旅行家精選旅行社及長榮假期今年也與星野集團攜手合作，推出北海道及峇里島機加酒頂級自由行產品；另為嘉惠「無限萬哩遊」會員，提前一天於4月6日至4月19日特別於在長榮航空官網『會員優惠購票專區』，推出專屬獨享購票優惠，「無限萬哩遊」會員購買成人機票更可獨享最低88折購票優惠

線上旅展期間， 2023ATTA台中國際旅展也將於4月14日至4月17日於台中國際展覽 館熱鬧開展，長榮航空也在疫情解封後首次參展，並特別打造AR360虛擬實境，讓人一秒置身國外美景中。

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春季超殺機票！長榮航空30航線限時優惠　4410元起

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