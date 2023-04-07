穿「圖騰T」響應世界衛生日　薛瑞元：台灣在WHO不能缺席！

▲圖說：2023年4月7日世界衛生日台北時間上午9點，衛生福利部薛瑞元部長率18位一級主管於晨會時，一起響應「Health For All in Taiwan健康活力No.1」！。（圖／衛福部提供）

記者嚴云岑／台北報導

每年4月7日是世界衛生日（World Health Day），為響應今年主題，衛福部長薛瑞元上午9時率領衛福部一級主管穿上2023世界衛生日圖騰T恤倡議「Health For All in Taiwan，健康活力 No.1」，另重申台灣在過去3年已向世界證明能與各國並肩對抗疫情，未來無論是在WHO或世界衛生聯盟，台灣都不能缺席。

每年的4月7日是世界衛生日是為了引起世界對衛生、健康工作的關注，提高人們對衛生領域的素質和認識。今年世界衛生日的主題是「人人健康」（Health for All），衛福部長薛瑞元在臺灣4月7日上午9點衛生福利部薛瑞元部長率各司署一級主管於晨會時，特別穿上2023 世界衛生日圖騰T恤倡議。

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薛瑞元部長呼籲全體國人珍惜健康，遵循健康的生活方式，同時也關心身邊的親友，讓正確的健康生活觀念惠及更多人。健保署長石崇良也表示，全民健保上路至今28年，台灣健康保險覆蓋率已達100%，醫療給付範圍也從一般疾病到罕見疾病、癌症等重大傷病、從中醫到新醫療科技，也針對不同群體，提供慢性病整合照護及居家醫療等整合照護，達到全人照護的目標。

石崇良更指出，健保署第28週年的願景為「SDGS」，分別代表：跨域整合（System integration）、數位科技（Digital technology）、夥伴關係（Great partnership）及財務健全（Sound finance），亦呼應聯合國永續發展目標的英文縮寫(Sustainable Development Goals)，此四大面向為未來健康照護推動之主軸方向。

未來將積極與國際衛生政策接軌，打造全人全程健康照護，繼續為營造全民健康、平等、公正的社會而努力，成為全球實踐WHO所倡議Universal Health Coverage及Health for All的最佳典範。