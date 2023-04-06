快訊／日本陸自直升機海上失事　機上載「第8師團長」10人全失蹤

▲日本陸上自衛隊一架直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事。（示意圖／翻攝自航空自衛隊官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本陸上自衛隊6日發生一架UH-60JA直升機在沖繩縣宮古島附近海域失事，周邊海域已發現疑為機體殘骸和浮油。陸上自衛隊事後證實，直升機載著陸自第8師團10名成員，其中包含陸自第8師團中將師團長坂本雄一。日本自衛隊及海上保安廳等相關單位仍在持續搜救中。

根據日本共同社報導，陸上自衛隊幕僚長（等同陸軍參謀長）森下泰臣6日晚間表示，UH-60JA直升機判定為失事，機上載有第8師團飛行員2人，維修師2人及自衛隊成員6人，包含陸自第8師團師團長坂本雄一。他說，「根據飛機油耗和目前發現的設備零件判斷，推測是飛機失事」、「很抱歉給國民造成了困擾」。

陸上自衛隊表示，失事的直升機6日下午從3點45分從宮古島分屯基地起飛，預計在偵察周邊地形後於下午5點05分返回，不料下午3點56分鐘在宮古機場西北方約18公里處的海域上空「雷達光點消失」。日本首相岸田文雄知情後，已下令一切以挽救生命為優先。

海上保安廳表示，直升機出事的海域天氣狀況溫和、能見度良好，周邊海域水深約100公尺，搜救人員6日晚間6時許在附近海域發現，疑似是失聯直升機的旋翼殘骸與浮油以及印有「陸上自衛隊」標誌的救生艇。日本自衛隊、海上保安廳等相關單位目前仍在全力搜救中。