　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

▲長鵬輪遇海盜。（圖／讀者提供）

▲長榮海運「長鵬輪」5日在菲律賓馬尼拉港外錨地遭海盜攻擊。（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／台北報導

長榮海運（2603）一艘巴拿馬籍貨櫃輪長鵬輪（Ever Boomy）5日清晨2點在菲律賓馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名海盜登輪行竊，並挾持一名在甲板巡邏的印尼籍水手。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，儘管事件沒有造成人員傷亡，且無重大財物損失，但此事非同小可，政府應當嚴肅看待妥善應對。

張競說，本案為何是由長榮公司率先證實，其實原因相當簡單；在當前資訊社會，人人都是狗仔隊，個個都開自媒體，因此一旦發生意外凶險事件，各項影像資訊早就被當事者，換言之，就是長鵬輪上海上工作者四處發送，誠然在當時不免是要四處求救，飽受驚嚇事後向家人報平安，此乃人之常情無可厚非。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但從另一個角度來看，政府業管權責機構與部會，卻未積極應對主動處理，實在讓人不解。誠然長鵬輪船籍註冊係在巴拿馬，並不能算是我國籍貨輪，但只要遭致侵害者當事者具有中華民國籍，我國就應認真處理絕對不能漠視此項海盜襲擊事件。

張競指出，海盜是屬於國際社會人人得而誅之的萬國公罪，在《聯合國海洋法公約》第100條至第107條，對於國際社會各個成員應以何種立場與方式看待與處置海盜行為，都有明確規範。特別是本次海盜襲擊事件是發生在菲律賓馬尼拉港外錨地，事關該國能否妥善應對海盜威脅之治理能力，更會影響我國周邊海域治安與航運保險費率，甚至衝擊航運服務成本。

張競認為，政府要以更宏觀思維來面對問題，千萬不能等閒視之，坐視菲國海域海盜侵害航運活動。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
停車場活春宮！小情侶「開窗車震」激情交疊
肉圓產地今晚罕見「送肉粽」　在地人怕爆：經過夜市
哈孝遠家醜延燒！岳父母遭控詐騙侵吞145萬
恐怖！忘拉手煞車　台中公車司機「下車被夾2車中間」慘死
快訊／宋濤今宴請送行馬英九　「家裡事自己商量，不容外人插手」
張家界4人集體跳崖！「邪教洗腦」登微博熱搜　官方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

調皮姐把玩具擺高看他反應　柴「機靈討救兵」找媽告狀

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

去日本注意！當地猴痘升溫　羅一鈞憂連假效應「疫情燒回台灣」

2023最新畢業起薪排行　三大行業上看月領4萬元

再生醫療草案允未成年捐細胞惹議　生技業者：細胞治療不能只停在自體

《美戰》真人音樂劇搶先看！還原度超高近距離喊：代替月亮懲罰你

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

港第一美男遭瘋傳「曾拒絕林青霞示愛」！　親列3點回應了

基隆仁愛橋4／10將拆除重建　工期300天「4條改道動線」曝

加拿大妹重機環台誤闖國道！遭阿伯攔車「硬拔鑰匙」…眾人全傻眼

中福4／10停止交易　喊話前董座交出轉投資公司財報

明年U23世界盃浙江紹興開打　中國首次辦WBSC國際賽

《做工的人》看一半出現「超大咖球星」客串！　全場尖叫：永遠的23號

長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

肉圓產地罕見送肉粽！經台1線往西螺　在地人怕爆：今晚有夜市

35歲爸幫女兒洗屁股！下秒「痛到像被電」　醫揪病因

哈孝遠家醜延燒！岳父母遭控詐騙侵吞145萬　「保單話術」曝光

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

更多熱門

相關新聞

長榮「長鵬輪」遭歹徒攻擊　公司證實

長榮「長鵬輪」遭歹徒攻擊　公司證實

長榮海運（2603）貨櫃輪長鵬輪（Ever Boomy）驚傳遭襲擊！據了解，該貨櫃輪在馬尼拉遭海盜攻擊，有水手遭到綑綁，但所幸船員順利掙脫，並進入駕駛艙等待救援。對此，長榮也證實確有此事，所幸無人傷亡，財務也無重大損失。

韓國小將裴智煥生涯首轟出爐！

韓國小將裴智煥生涯首轟出爐！

瞄準「地表最香」一群人　南崁新案站穩4字頭

瞄準「地表最香」一群人　南崁新案站穩4字頭

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

長榮38萬股東注意！不只配息大方　紀念品要送「雙飲隨行杯」

43歲希爾生涯1300K達陣

43歲希爾生涯1300K達陣

關鍵字：

張競海盜長榮長鵬輪

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生下落曝！確定入境緬甸仰光

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

即／排除人蛇集團涉入！失蹤女大生自行出國

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

祖厝60年前車票　校名震撼全場

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面