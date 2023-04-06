長榮「長鵬輪」在菲遭海盜登船夜襲　張競：政府應嚴肅看待應對

▲長榮海運「長鵬輪」5日在菲律賓馬尼拉港外錨地遭海盜攻擊。（圖／讀者提供）

記者趙蔡州／台北報導

長榮海運（2603）一艘巴拿馬籍貨櫃輪長鵬輪（Ever Boomy）5日清晨2點在菲律賓馬尼拉港外錨地等候進港時，突遭數名海盜登輪行竊，並挾持一名在甲板巡邏的印尼籍水手。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，儘管事件沒有造成人員傷亡，且無重大財物損失，但此事非同小可，政府應當嚴肅看待妥善應對。

張競說，本案為何是由長榮公司率先證實，其實原因相當簡單；在當前資訊社會，人人都是狗仔隊，個個都開自媒體，因此一旦發生意外凶險事件，各項影像資訊早就被當事者，換言之，就是長鵬輪上海上工作者四處發送，誠然在當時不免是要四處求救，飽受驚嚇事後向家人報平安，此乃人之常情無可厚非。

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但從另一個角度來看，政府業管權責機構與部會，卻未積極應對主動處理，實在讓人不解。誠然長鵬輪船籍註冊係在巴拿馬，並不能算是我國籍貨輪，但只要遭致侵害者當事者具有中華民國籍，我國就應認真處理絕對不能漠視此項海盜襲擊事件。

張競指出，海盜是屬於國際社會人人得而誅之的萬國公罪，在《聯合國海洋法公約》第100條至第107條，對於國際社會各個成員應以何種立場與方式看待與處置海盜行為，都有明確規範。特別是本次海盜襲擊事件是發生在菲律賓馬尼拉港外錨地，事關該國能否妥善應對海盜威脅之治理能力，更會影響我國周邊海域治安與航運保險費率，甚至衝擊航運服務成本。

張競認為，政府要以更宏觀思維來面對問題，千萬不能等閒視之，坐視菲國海域海盜侵害航運活動。