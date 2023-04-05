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台中20歲女大生失蹤8天！手機被關閉　家屬憂人蛇集團控制急找人

▲▼台中20歲女大生失蹤8天！社群軟體移被控制　家屬心急PO文找人。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）

▲台中20歲林姓女大生失蹤8天！社群軟體移被控制　家屬心急PO文找人。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名20歲林姓女大生從3月29日失蹤，期間家屬通過各種方式都找不到林女，且林女住處的監視器也因壞掉而沒有線索，除了求助警方之外，家屬只能發文尋求網友的幫忙，「請各位協尋、轉發，謝謝」。

林女家屬4月5日在臉書社團「沙鹿之美」發文表示，20歲的林女於3月29日失蹤，手機電話、社群等聯繫方式都疑似被控制，警方目前也沒有消息，「不排除對方是人蛇集團的可能，失蹤地點於台中市沙鹿區，請各位協尋、轉發，謝謝」；另外，文內也附上林女的外觀特徵，如身高約155公分，因近視有戴眼鏡，今年滿20歲，就讀大學二年級。

網友看完紛紛留言，「有帶手機出門嗎？如果有，你看看你有沒有她的舊手機。如果有她的帳號應該找的到，至少可以看到他網路還未關閉的地址」、「希望趕快找到親人」、「警局應該可以查沿途的監視器」、「已幫忙分享，希望能快點找到人」。

警方表示，接獲家屬報案後立刻調閱學校的監視器，發現林姓女大生29日最後身影是從校門口走到對面街道，正持續調閱監視器畫面搜查中。此外，林女的手機已關閉24小時，警方全力搜索中。

▼家屬全文如下。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）

▲▼台中20歲女大生失蹤8天！社群軟體移被控制　家屬心急PO文找人。（圖／翻攝臉書社團沙鹿之美）

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