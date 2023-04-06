大潤發加碼普發6000優惠！夏季家電滿額現折　買冷氣最高省萬元

▲大潤發搶攻普發6000商機，推出夏季家電優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全民普發6000元上路，各大業者也紛紛祭出優惠，讓民眾把現金放大！其中量販大潤發搶先推出夏季家電優惠，購買任一台空調、冰箱、滾筒洗衣機，單品滿2.5萬元現折888元；而購買大金家用變頻空調系列指定機種，還享現金回饋2000~5000元，再搭配政府補助及退稅，每台最高再省5000元，等於最高省下萬元！

大潤發即日起至5/17推出「立享涼 冷氣早買更划算」活動，購買型錄指定冷氣，好比大金、大同、歌林、東元等限定商品，刷大潤發聯名卡最高送10倍發幣，等於消費回饋5%發幣(含原有1%，額外再回饋4%發幣上限1200發幣，將於5/30回饋)，發幣可於實體賣場使用，1發幣折抵1元。另外，即日起至5/3，還可享刷卡滿額禮，只要單筆分期滿1萬元，送200元大潤發現金抵用券，大潤發聯名卡限量2500份、台新信用卡限量500份。

▲指定機種冷氣，搭配現金回饋、政府補助及退稅，最高每台省萬元。（圖／業者提供）

其中大金家用變頻空調系列，即日起至7/31購買指定機種，享現金回饋2000元～5000元，現買現折，再搭配政府補助及退稅，每台最高再省5000元，等於美台最高可享萬元優惠。

例如大金變頻經典型1對1冷暖空調3.0Kw，促銷價33,280元，可享回饋金2000元外，再享政府補助5000元，使用大潤發聯名卡支付獨享最高10倍發幣送，共可獲得1533元發幣，等於一台不到2萬5千元。活動期間買大金家用變頻空調系列，還可加碼抽2022年台灣年度最暢銷車款 TOYOTA COROLLA CROSS。



大潤發表示，提早為夏天做準備，購買冷氣現在最划算，不僅優惠，還可享大潤發聯名卡分期0利率，同時現場還有專人諮詢、由合格認證的安裝技師提供專業裝機服務，且可安排專人免費到府評估冷氣安裝環境及提供收費報價，並享免費基本運送。



活動期間買任一台空調、冰箱、滾筒洗衣機，單品滿2萬5千元，現折888元，每台現折一次(大金、國際、日立、三菱除外，其他優惠或大宗出貨不適用)。買BOSCH洗碗機送BOSCH吸塵器、買DC風扇單品，每1000元現折100元。

▲7-11將普發6000元現金放大！加碼送購物金。（圖／7-11提供）

另外，超商也紛紛祭出6000元放大術，像是7-ELEVEN 將於4/6起推出限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；自4/10起再推出「6000元放大隨取卡」預購（限持「ATM領現」小白單預購），加碼送1000元，等同可使用7000元面額，讓民眾可慢慢折抵消費，輕鬆購物。

7-11也提醒，尚未決定普發現金領取方式的民眾，4/10起到全台超過6400家7-11門市內的中國信託ATM領取，將再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款熱門商品「買1送1」起優惠。