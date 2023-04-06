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世客博即將登場！桃園客家局廣發英雄帖徵選傳統音樂表演

▲桃園發英雄帖徵選世客博傳統音樂表演

▲桃園發英雄帖徵選世客博傳統音樂表演。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023世界客家博覽會即將於8月11日至10月15日在桃園重磅登場，屆時將以桃園機場捷運A19桃園體育園區站做為主展區，推出世界館、臺灣館2大主展館；另設有8處副展館配合展演，要讓世界看見臺灣的客家多元風貌。

桃園北區客家會館做為副展館之一，規劃推出「客家傳統音樂」為主題的帶狀節目，自即日至5月10日止，廣邀全臺客家戲劇團、客家傳統歌謠演唱者踴躍報名，入選者將安排在世界客家博覽會期間，於桃園北區客家會館演出。

▲桃園發英雄帖徵選世客博傳統音樂表演

客家局6日表示，本次徵選分為「客家傳統歌謠」及「客家戲曲」兩組進行。「客家傳統歌謠組」預計招募48位唱將，不限國籍、族群、年齡皆可報名，有興趣者須提供演唱傳統客家三大調及小調之DEMO帶，入選者每人最高可獲得4萬元補助，同時能參與由專業師資開設的培訓課程。

▲桃園發英雄帖徵選世客博傳統音樂表演

「客家戲曲組」預計招募6團，有興趣者須提供演出計畫書，包括劇碼介紹、完整劇本內容等，表演以客家傳統戲曲為核心，可融入現代手法與劇場技術，演出90至120分鐘的節目，每團最高可獲40萬元補助。客家局表示，審查結果將於6月初公告，期透過徵選，匯集各地優質的演藝人才，共創舞台的精采可看性。

本次徵選以「傳聲」為題，希藉由世界客家博覽會，提供熱愛客家傳統音樂者登上世界舞臺的機會，用客家的聲音世代傳唱，讓世界看到臺灣客家傳統表演藝術多元之美。

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