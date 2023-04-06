新店婦「全身紅」留遺書亡　知名政治學者兒低調未表示意見

▲新北市新店區昨夜傳出離奇命案。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區一名93歲陳姓婦人5日晚間被外傭發現，穿著一身紅衣倒臥房間失去生命跡象，送醫後宣告不治。經了解，陳婦兒子為知名政治學者，2人近期疑似關係不睦，現場有發現遺書；陳婦兒子昨接獲死訊後前往警局製作筆錄，對於母親的死相當低調，並未表示任何意見。今檢警將相驗婦人遺體，釐清死因。

警方調查，陳婦獨自居住在新店區環河路的住處，平日由印尼籍看護照顧；該看護4月3、4日休假，5日返回時意外發現陳婦倒臥在房間地上、失去意識，立即向隔壁鄰居求助，並由鄰居撥打119報案，經送新店耕莘醫院後宣告不治。

陳婦被發現時，口鼻滲有綠色液體，身上上衣、褲子、內褲、內衣、襪子都為紅色，近期疑似與兒子相處不睦，但確切死因仍待檢警相驗釐清。

經了解，陳婦兒子為知名政治學者，曾在台大任教，並擔任多個政府顧問性質職位，也曾多次接受傳媒邀請作政治評論及相關議題分析。警方事後已聯繫死者兒子至警局製作筆錄，他對於母親的死態度相當低調，並未表示意見；後續將依程序報請台北地檢辦理刑事相驗。

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