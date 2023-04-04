清明連假要注意　勞工局：切勿非法聘僱移工

▲清明節連續假期，台南市長黃偉哲提醒民眾千萬不要非法聘僱外國人，也提醒移工夥伴們千萬不要在假日非法打工，以免影響後續在台工作權益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

適逢清明節連續假期，台南市長黃偉哲提醒民眾千萬不要非法聘僱外國人，也提醒移工夥伴們好好休息，千萬不要在假日非法打工，以免影響後續在台工作權益。

勞工局長王鑫基提醒，清明時節民眾可能有掃墓等人力上需求，但切勿非法聘僱外國人或容留外國人從事工作；民眾常誤會移工「非失聯身分」，請移工幫忙一下沒有關係；或誤解「沒有聘僱關係（沒有給付薪水、只是順手幫忙一下）」就不算違法，但移工替未經申請許可的雇主工作、提供勞務，都已違反就業服務法。

勞工局補充表示，聘僱移工皆須向勞動部提出申請，經許可後才可聘用，另如遇新住民應徵工作時，應請其提供「依親居留」之中華民國居留證與戶籍謄本「正本」，或身分證「正本」，謹慎確認身分後、並拍照留存查核過程始得聘用，切勿因貪圖方便或因可支付較低工資而違反法令，一經發現違法，依法將處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。



勞工局長王鑫基也呼籲，聘用移工的雇主，也不可指派移工從事許可外之工作，而為讓移工可以在府城安心工作、生活，勞工局持續編製多國語言宣導資訊，除於Line等網絡加強宣導，亦於勞工局網站建置多國語言宣導專區，內有豬瘟、電動機車等等和生活密切相關的宣導資訊，供雇主、仲介、民眾下載運用，有需求的民眾也可以來電索取（電話：民治市政中心06-6373463、永華市政中心06-2951052），勞工局將免費提供以實踐市長「希望家園」之理念。