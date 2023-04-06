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走馬上任！　民眾黨台南黨部新主委蔡宛秦海選幹部

▲台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明連假結束後的第１個上工日，台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦也正式走馬上任，最強主委夫婦也就此誕生，蔡宛秦丈夫便是前台聯台南市黨部主委陳昌輝，兩夫婦先後擔任不同政黨地方黨部主委，也成為另類的「政治世家」。

▲台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷經九合一選戰後，主委蔡宛秦表示，深刻體認民眾黨在地耕耘力度尚待加強，尤其台南被列為深綠大票倉，實為選戰艱困選區，因此上任的當務之急，將會積極海選民眾黨的在地「自願役」，力拚紮根37個行政區，覓尋有志之士加入民眾黨的榮譽幹部。

▲台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期台南黑金、弊案頻傳，執政黨的清廉形象顯然是有瑕疵的。蔡宛秦也強調，前些日子，黨籍不分區立委陳琬惠對於台南諸多揭弊的亮眼表現，就是最好見證！要讓柯文哲乃至民眾黨的公開透明、清廉勤政的價值，透過實際作為來革新除弊，把光照進台南，台南才有機會改變成真！

▲台灣民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦，正式走馬上任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡宛秦說，民眾黨的核心價值在於人民要過的好，因此台南現階段即便無公職，但仍有不分區立委的服務，在地化的服務便是台南市黨部的首要任務。此外，由於自己肩負在地2024年總統大選與政黨票的選戰責任，會更積極在台南綠地搶下灘頭堡；也期望透過海選在地自願役幹部，強化在地組織耕耘，並同時孵育更多4年後可能參與議員、里長選舉的人才。

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