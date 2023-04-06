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矽谷Cash App創辦人舊金山遇刺亡！身中2刀倒路邊　馬斯克發文哀悼

▲▼美國加州矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遭刺殺。（圖／翻攝自推特）

▲行動支付平台Cash App創辦人鮑伯在舊金山遇刺身亡。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）在舊金山街頭被刺身亡，享年43歲。許多矽谷科技業人士對此表達悲痛與震驚，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都發文表示，舊金山的暴力事件非常可怕。

根據CNN報導，年僅43歲的鮑伯4日清晨在舊金山街頭遭刺殺，舊金山警局在聲明中表示，警方是在4日凌晨2時25分接獲報案，他們趕抵後受害者已倒臥在地上，身上有明顯兩處刺傷，救護人員抵達後發現傷勢危及生命，緊急送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

舊金山市長布里德（London Breed）5日在聲明中指出，目前警方仍在調查死因，會盡快公布更多細節，現階段還沒有任何人被逮捕，調查仍在進行中。

▲▼美國加州矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遭刺殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鮑伯（Bob Lee）遇刺地點。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國加州矽谷菁英、行動支付平台Cash App創辦人鮑伯（Bob Lee）遭刺殺。（圖／達志影像／美聯社）

鮑伯是加密貨幣平台MobileCoin產品長，過去在Block（原名為Square）擔任首位技術長期間，開發了行動支付平台Cash App。Cash App主要服務是讓使用者可以購買股票和比特幣，同時也能進行轉帳；目前該平台市值約400億美元（約台幣1兆2223億元），活躍用戶至少有3000萬人。

許多矽谷科技業人士對鮑伯遇害感到悲痛與震驚，MobileCoin執行長戈爾巴德（Joshua Goldbard）在聲明中指出，「鮑伯是個充滿夢想的人，他就是為了這世界而誕生的。」設計工具製造商Figma創辦人兼執行長菲爾德（Dylan Field）也說，他在2006年認識鮑伯，很難相信他已經離開。

馬斯克則在推特發文表示，「非常遺憾聽到這個消息。我認識的許多人都曾被襲擊，舊金山的暴力犯罪是很可怕的，即便襲擊者被抓住，通常也能立刻被釋放。」

根據警方數據顯示，舊金山近年來暴力犯罪明顯增加，光是今年就發生12起命案，比去年同期上升20％；而舊金山去年總共發生56起殺人案，與2021年幾乎相同。

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