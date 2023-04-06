游盈隆分析蔡麥會　「蔡英文有點驚險地滑進二壘」

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文出訪過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這次蔡麥會有幾個觀察重點，而從長遠的台美關係發展看，「就這樣，蔡英文有點驚險地滑進二壘。可喜可賀」。

游盈隆說，蔡英文沒有發表什麼驚天動地的演說，她以一貫小心翼翼的態度，深怕激怒台灣海峽彼岸的中國共產黨政權。如果說「順利完成會唔麥卡錫，同時又讓中共不大動干戈」是她的首要目標，那她的任務已經達成，雖然她忍辱負重的政治風格不見得台灣人都欣賞、都喜歡。

游盈隆也指出，在雷根總統圖書館會見麥卡錫，是有重大意義的，如果提到雷根對台的六項保證，應該是禮貌的、適當的、賓主盡歡的。如果更有勇氣、更有guts，她應該提到1982年雷根在英國國會著名演說「將馬列主義掃入歷史的灰燼」，那就肯定會轟動全世界。

游盈隆表示，從中國對蔡麥會的反應看，基本上平和，沒有劍拔弩張的氣氛。畢竟，美國對台立場已鮮明堅定，蔡英文已刻意低調，中國已要到最低限度的面子。更重要的是，小不忍則亂大謀，不必要的過度反應，一旦讓台灣島內抗中保台風雲再起，反而壞了2024大局；茲事體大，這個陽謀，不能不顧。正所謂「忍一時風平浪靜，退一步海濶天空」。