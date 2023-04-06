台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡儀潔／北京報導

總統蔡英文與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的會見，引發大陸國台辦、外交部、國防部嚴正抗議，外媒形容台灣像陷入「危險三角戀」。對此，涉台學者向《東森新媒體ETtoday》表示，現在局勢非常複雜，未來大陸對台會進一步加深「軟硬兩手」。

上海東亞研究所助理所長包承柯分析，「蔡麥會」在中國大陸角度性質非常嚴重，首先，在李登輝訪美後，中美政府對台灣領導人過境美國簽署了備忘錄，然而蔡英文此次的「政治禮遇」突破了兩國達成的共識。

包承柯接著指出，其次，美國一再重申堅持一中原則，反對兩國中國，但麥卡錫在邀請卡上寫「President Of Taiwan」，「這是極其錯誤的說法，非常要不得。」

麥卡錫在會後承諾，美國必須繼續軍售台灣，並確保軍售內容及時送抵台灣。包承柯指出，第三點是美國違反《八一七公報》，即《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》；美國總統雷根曾要求美國官員在執行《八一七公報》時不得破壞對台和平承諾。

包承柯認為，麥卡錫如今承諾軍售是對雷根總統的褻瀆，對中美關係造成嚴重陰影，兩國關係處在尖銳狀態並在進一步惡化。

▲馬英九5日晚間與上海市委書記陳吉寧會見。（圖／記者任以芳攝）

今年以來，兩岸關係有春暖花開的氛圍，前總統馬英九也率團到大陸祭祖，「一冷一熱」雙線並行，外界擔憂台海局勢再度陷入劍拔弩張的緊張局勢。

對此，包承柯指出，兩岸關係現在是朝兩個層面發展，國台辦主任宋濤積極推進民間交流，馬英九訪陸團成效顯著，拉近兩岸民眾心理距離，但蔡英文一昧謀獨的動作又在破壞兩岸關係發展，同時顯示美國利用「台獨勢力」破壞區域穩定。

包承柯直言，兩岸局勢現在「非常複雜」，又有交流交往又有對抗，未來預計大陸方面會加深民眾常來常往，同時更加堅定反對台獨勢力和外部干涉。

至於大陸是否會祭出進一步反制措施，他表示，外交部、國台辦、國防部今早發布的聲明「態度很嚴厲」，後續還需觀察中央動作。

中共中央台辦今早回應稱，嚴厲正告民進黨「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

英國BBC認為，在美中關係低迷之際，「蔡麥會」舉行的時間地點很難說是巧合，而台灣就像陷入一場危險的三角戀中。