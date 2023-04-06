　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

▲▼蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔡英文會晤麥卡錫。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡儀潔／北京報導

總統蔡英文與美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的會見，引發大陸國台辦、外交部、國防部嚴正抗議，外媒形容台灣像陷入「危險三角戀」。對此，涉台學者向《東森新媒體ETtoday》表示，現在局勢非常複雜，未來大陸對台會進一步加深「軟硬兩手」。

上海東亞研究所助理所長包承柯分析，「蔡麥會」在中國大陸角度性質非常嚴重，首先，在李登輝訪美後，中美政府對台灣領導人過境美國簽署了備忘錄，然而蔡英文此次的「政治禮遇」突破了兩國達成的共識。

包承柯接著指出，其次，美國一再重申堅持一中原則，反對兩國中國，但麥卡錫在邀請卡上寫「President Of Taiwan」，「這是極其錯誤的說法，非常要不得。」

麥卡錫在會後承諾，美國必須繼續軍售台灣，並確保軍售內容及時送抵台灣。包承柯指出，第三點是美國違反《八一七公報》，即《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》；美國總統雷根曾要求美國官員在執行《八一七公報》時不得破壞對台和平承諾。

包承柯認為，麥卡錫如今承諾軍售是對雷根總統的褻瀆，對中美關係造成嚴重陰影，兩國關係處在尖銳狀態並在進一步惡化。

▲▼ 馬英九、陳吉寧、上海 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九5日晚間與上海市委書記陳吉寧會見。（圖／記者任以芳攝）

今年以來，兩岸關係有春暖花開的氛圍，前總統馬英九也率團到大陸祭祖，「一冷一熱」雙線並行，外界擔憂台海局勢再度陷入劍拔弩張的緊張局勢。

對此，包承柯指出，兩岸關係現在是朝兩個層面發展，國台辦主任宋濤積極推進民間交流，馬英九訪陸團成效顯著，拉近兩岸民眾心理距離，但蔡英文一昧謀獨的動作又在破壞兩岸關係發展，同時顯示美國利用「台獨勢力」破壞區域穩定。

包承柯直言，兩岸局勢現在「非常複雜」，又有交流交往又有對抗，未來預計大陸方面會加深民眾常來常往，同時更加堅定反對台獨勢力和外部干涉。

至於大陸是否會祭出進一步反制措施，他表示，外交部、國台辦、國防部今早發布的聲明「態度很嚴厲」，後續還需觀察中央動作。

中共中央台辦今早回應稱，嚴厲正告民進黨「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

英國BBC認為，在美中關係低迷之際，「蔡麥會」舉行的時間地點很難說是巧合，而台灣就像陷入一場危險的三角戀中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「賭王最美千金」伴娘團超狂！　爆砸2億辦世紀婚禮
快訊／中山南路嚴重車禍　BMW逆向撞4車
快訊／火車站小黃運將　慘遭當場勒斃
快訊／靜宜女大生「全身黑+馬尾」　最後身影曝光！
「加蛋＋20元」真的出現！　飯糰蛋飆60元
77老大認愛長腿辣妹　不回家改去摩鐵：怕吵到外甥
實登出來了！　周子瑜高雄豪宅「每坪價格曝光」
全市緊急停課！巴西25歲男闖托兒所　斧頭砍死4童

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

陸外交部：強烈譴責美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號

快訊／蔡英文訪美　中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　「原件是搶救的」馬英九感動

桃園男紮根大陸小縣城賣房子　曾被用「放大鏡」看像在走鋼絲

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師憂1損傷：不知道有啥快感

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

馬英九復旦座談秀詩詞　校方安排「梅花座」讓台陸生近距離交流

大陸五部門一早密集發聲斥蔡麥會　國防部：解放軍高度戒備

台灣陷危險三角戀？　包承柯指「局勢很複雜」：軟硬兩手都會加深

陸外交部：強烈譴責美方向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號

快訊／蔡英文訪美　中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　「原件是搶救的」馬英九感動

桃園男紮根大陸小縣城賣房子　曾被用「放大鏡」看像在走鋼絲

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師憂1損傷：不知道有啥快感

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告：我方將被迫採相應作法

光芒太耀眼！大聯盟唯一開季不敗金身　6連勝續寫球隊紀錄

勞動基金獲利回吐317.7億元　前2月賺1189.5億元

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕盼君子之爭：能贏比較重要

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

波蘭瘋狂弦樂四劍客　4／21屏東演藝廳全台獨家演出

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

忘記煮菜就外出「鍋底燒焦冒濃煙」住警器狂響　屏東消防員急滅火

華為高層內鬥！瘋傳余承東「跳槽到小米汽車」　小米闢謠

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

洗碗工搭千萬賓利！她認：不洗碗渾身難受

實況主「世界NO.30」紀錄全毀！兇手是親戚兒

快訊／中台辦：倚美謀獨將台灣推向「兵凶戰危」險境

陸「台海巡航」將查兩岸貨船！陸委會警告

前夫想嫖遭詐287萬！她暖出手救援

像在走鋼絲！桃園男紮根陸縣城賣房子

員工群組嗆爆主管！同事全響應：+1一起走

女留學生遭棄屍香蕉林　同鄉3男設戀愛陷阱

馬英九見上海書記：ECFA就是「欸擱發」

男用「水蛭塞尿道」找刺激　醫師：有啥快感

陳吉寧贈《臺灣府志》珍本　馬英九感動

蔡英文訪美　陸外交部：強烈譴責美方

飛虎隊名稱怎來？馬英九告訴你

古代沒炸藥怎建隧道？「潑水」挖開石山

更多熱門

相關新聞

蔡英文見麥卡錫「讓世界看到台灣」　賴清德：未來持續深化與美關係

蔡英文見麥卡錫「讓世界看到台灣」　賴清德：未來持續深化與美關係

總統蔡英文展開「民主夥伴共榮之旅」，過境美國時，於當地時間5日上午和美國眾議院議長麥卡錫、跨黨派眾議員會晤。對此，身兼民進黨主席的副總統賴清德表示，這幾年，在蔡英文的領導與台灣人民幾年來的共同努力下，我們正以最堅實的國力，讓世界看到台灣的重要，「未來我們會持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作」。

蔡麥會中國恫嚇無效！蔡英文聲勢越打越高　台美合作管控區域風險

蔡麥會中國恫嚇無效！蔡英文聲勢越打越高　台美合作管控區域風險

中使館施壓取消「蔡麥會」警告信曝　美議員已讀不回

中使館施壓取消「蔡麥會」警告信曝　美議員已讀不回

蔡英文、麥卡錫歷史性會晤　蘇貞昌：慶幸領導國家的是她

蔡英文、麥卡錫歷史性會晤　蘇貞昌：慶幸領導國家的是她

麥卡錫總結會談3重點　首重軍售如期抵台

麥卡錫總結會談3重點　首重軍售如期抵台

關鍵字：

蔡英文麥卡錫國台辦馬英九

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面