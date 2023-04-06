快訊／柯文哲延攬成功！黃珊珊昨晚申請「加入民眾黨」　今早秒通關

▲柯文哲延攬黃珊珊加入民眾黨成功。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉將於2024年1月13日舉行，民眾黨主席柯文哲參選總統態度明確，4月8日啟程訪美，近期私下詢問親民黨籍前台北市副市長黃珊珊入黨意願；據了解，黃珊珊於5日晚間透過網路遞出入黨申請，民眾黨也於稍早審核通過，意味著黃珊珊正式加入民眾黨，但是否已同步退出親民黨，待黃珊珊對外說明。

本站4日掌握，柯文哲在民眾黨內部會議中，已有多次當面詢問黃珊珊加入民眾黨的意願，過去黃珊珊並未正面回應，但近幾天開始態度鬆動，說出「反正只要市長（柯文哲）有需要，我都會全力幫忙」言論。

黃珊珊本來就打算在4月8日與柯文哲一同訪美前入黨，民眾黨入黨僅需透過網路線上申請，但因黃珊珊資料準備、民眾黨須有人審核資料的緣故，使黃珊珊最快送件且審核通過的時間點落在4月6日，也就是清明連假過後。

據了解，黃珊珊於5日晚間透過網路線上申請，遞送加入民眾黨的資料，由於時間太晚，因此6日上午才獲民眾黨通過，黃珊珊稍早確定成為民眾黨一員，也象徵柯文哲再從親民黨主席宋楚瑜手中挖角成功；而黃珊珊原有的親民黨籍該如何處理，以及與宋楚瑜之間的互動，稍早《東森新媒體ETtoday》致電黃珊珊，但對方表明自己正在開會，不便回應。

而黃珊珊也於稍早在臉書證實，「今天我已正式加入台灣民眾黨，與希望台灣能夠擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治的好朋友們，共同承擔改變政治文化的重責大任！」

▼親民黨黨員接連出走，投靠台灣民眾黨，黃珊珊與宋楚瑜之間互動受外界關注。（資料圖／記者林敬旻攝）