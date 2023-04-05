「蔡麥會」前中共宣布軍演　學者點關鍵人物：不會像去年8月勞師動眾

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文會麥卡錫前中共宣布軍演　學者點關鍵：不會像去年8月勞師動眾

▲▼總統蔡英文體驗餵羊喝奶。（圖／隨團媒體提供）

▲總統蔡英文。（圖／隨團媒體提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文將過境美國加州，會晤美國眾議院議長麥卡錫，創我國總統外交首例，政治學者周偉航5日分析，此次外交突破牽動中共後續動作，而美國眾院外委會主委麥考爾將在同日訪台，麥考爾作為鷹派，這可能是他所樂見，一般評估，中國不會像去年8月軍演勞師動眾，但也不會是10幾架飛機越過中線的等級，畢竟這樣的話人家就不把你當一回事。

蔡英文在結束友邦貝里斯的訪問行程後，在貝國當地時間4日下午趕往美國洛杉磯，稍事休息一晚後，將於5日上午進行本次的重點行程，與麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，屆時還會有多位跨黨派議員也會來和蔡互動。

特別的是，雖然中國抗議、威嚇動作不斷，但麥卡錫辦公室此次的採訪通知上，仍註明「Taiwan President」，足見美方對此次會面的重視，且宣示動作十足。

周偉航指出，在麥卡錫發出採訪通知之前，中共和國內一些附和者一度傳出麥卡錫不會見蔡英文、蔡英文會摸摸鼻子低調回來，但麥卡錫的採通中，表示要與「台灣總統」蔡英文在雷根圖書館雙邊會談，這是前美國總統雷根墓地、一個極具政治意義的地方，會面也不只這兩人，還包含民主黨人士。

周偉航直言，也有消息傳出，蔡英文在紐約時已見過民主黨眾議院領袖傑弗瑞（Hakeem Jeffries），在蔡英文從貝里斯回程的路上，這樣的消息就被丟出來，表示民主黨領袖已經見過、接下來見共和黨領袖合情合理、非常自然，麥卡錫特別強調這次會談不只是共和黨、是由眾議院安排官方會面。

周偉航表示，國務院日前曾強調不會公開跟蔡英文會面，也就是不會有行政體系的官員會面，但現在有國會體系的官方會面，外界稱這不到完全官方，但不管如何，眾議院實際上就是民意領袖，這正是一次外交突破，要在美國見到這樣格局確實比較困難，過去通常是飛來台灣見。

周偉航指出，美國眾院外委會主委麥考爾（Michael McCaul）也展開日韓台訪問行程、預計週四訪台，也就是蔡英文見到麥卡錫的時候，如果中共抓狂、要搞軍演的話，此時麥考爾飛來，若看到滿天軍機，他如何落地就充滿玄機。

對於中共大型軍演可能性，周偉航表示，這可能是麥考爾所樂見，畢竟他是鷹派，要親眼看看中共敢不敢採取威脅動作，相關行程安排背後都有巧妙考量。

對於會面可能牽動兩岸情勢，周偉航直言，蔡英文會在與麥卡錫等人會面的場子丟出什麼議題，將牽動中共後續動作，畢竟中共過去不斷強調不能見，但美國人現在就是要見了，一般評估，中國應該不會像去年8月軍演那麼勞師動眾，但也不會像平日10幾架飛機越過中線的等級，畢竟這樣的話人家就不把你當一回事。

對於中共的反應，周偉航表示，美國跟台灣都在觀察，印太司令部也說會提前做準備，畢竟這是可預知的事情、有兩天時間可以做充分準備，美國軍方、國務院都有整備，那民間怎麼看？紐時也特別做蔡英文的報導，認為蔡是走鋼索走得最好的台灣總統，她剛上任時被認為會是弱勢總統，現在卻走出新的路線。

周偉航指出，報導內容也載明，蔡英文面對兩岸問題相當強勢，卻又適時的稍微收縮，中共軍演時不會主動加碼，該出訪也不會客氣，現在操作的方式讓北京有點困窘，畢竟對民進黨沒有溝通管道，只能勞師動眾釋出一些訊息。

對此，周偉航分析，中國也轉換路線、採取「馬英九」這張牌，蔡英文見到麥卡錫的話，馬英九可能就會見到王滬寧、趙樂際，若是最高只見到宋濤這個層級，那場面就有點難看，可能使這張牌失效，這才是接下來國際情勢操作重點。

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