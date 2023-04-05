新北樹林連續2起機車自摔1死1重傷！　男騎士詭異倒地影片曝

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區在清明節天剛亮，分別發生2起自摔意外，造成1死1重傷；一名女騎士在八德街往樹林方向行駛，不明原因自摔，造成頭部重創、四肢骨折，送醫不治；事隔9分鐘，男騎士在俊英街往俊保路時，突失控自摔，目前正在土城長庚加護病房急救，監視器拍下詭異失控畫面，但詳細原因待警方調查。

▲監視器拍下鍾男失控自摔瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，5日上午5時33分，19歲李姓女子騎機車沿八德街往樹林方向直行，不明原因自摔倒地，救護人員趕抵，緊急將她送往亞東醫院急救，但她頭部重創、四肢骨折，經救治仍宣告不治，目前已通知家屬到院，由於現場並無監視器，尚待調閱民間監視器釐清自摔原因。

▼監視器拍下鍾男失控自摔瞬間，地板留下事故痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

時隔9分鐘，5時43分，43歲鍾姓男子騎機車在「無人車」的俊英街上，往俊保路方向直行，突然不明原因失控，人車自摔倒地，救護人員緊急將他送往土城醫院急救，由於傷勢嚴重，目前還在加護病房救治，院方也將對鍾男抽血驗酒測值，監視器拍下鍾男詭異失控畫面，但詳細原因待調查。

▼樹林區李姓女騎士不明自摔，當場死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）