川普出庭後「失望生氣」　消息人士曝：安靜到不像他

▲消息人士說川普出庭時非常安靜，「很不像平常的他」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

76歲美國前總統面臨34項偽造商業紀錄聯邦重罪罪名，他4日出庭全盤否認犯下罪行。庭後律師布蘭契（Todd Blanche）透露川普心情「失望生氣」，另一名消息人士也說川普「非常安靜」。

綜合外電報導，專為白領犯罪嫌疑犯辯護的律師布蘭契，是川普新聘加入律師團的律師。曼哈頓法院法官在川普回答「我沒有罪」後，宣布下次開庭日期為12月4日，布蘭契在庭後表示，川普確實感到沮喪、失望而且生氣，但仍充滿動力，不會因此而停下腳步。

川普此前在共和黨總統初選中民調領先，他想在2024重回自由世界的權力頂峰，而且仍然有大量支持者。

一名直接了解庭訊現場情況的消息人士透露，川普出庭時「非常清醒，完全沒有要開玩笑，非常安靜，很不像平常的他」，「他似乎真的被影響到了」。

川普此前接受觀察，分析本案是否對他的身心造成任何影響，結果顯示他近期都「很有精神」。

川普於2016年至2020年擔任美國總統，但在2016年競選期間就曾爆出多項醜聞，包括支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，要求色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）閉口不談兩人風流韻事。他也被控施壓前「花花公子」（Playboy）女郎、模特兒麥克道格（Karen McDougal），不得透露兩人的私下情事。