獼猴現身新北社區！在屋頂爽做日光浴　動保處「不捕捉」原因曝

記者戴上容／新北報導

脫逃多日的東非狒狒上月遭獵人開槍射殺身亡，引發全民熱議，今天上午有民眾在新北中和區圓通路367巷內發現，有猴子「在屋頂爽曬日光浴」，趕緊通報里長，新北市動保處獲報，立即派人前往，處長楊淑方分析，獼猴可能是為找尋食物，沿著食物來源而到民眾居住處，提醒民眾不要驚擾，也不要餵食，猴子會自己回家，除非長期造成公安危險，不然動保處不會捕捉野生動物。

▲▼新北中和社區驚見猴子在屋頂曬日光浴 。（圖／民眾提供）

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新北市中和圓通路367巷內今天上午有民眾發現野生獼猴，中和錦昌里長邱尾玟立即通報並表示，她上午整理里辦公室廢棄物時，發現一旁的古早厝矮牆有隻猴子！獼猴被發現後，往圓通寺山上跑去，由於附近國軍台北忠靈塔近日有許多民眾掃墓，因此趕緊廣播提醒民眾注意。

新北市動保處獲報後，也趕緊派人抵達現場搜查，但未找到獼猴。處長楊淑方分析，獼猴出現的地方在人類居住環境，很有可能是為找尋食物，沿著食物來源而到民眾居住處。而野生動物通常看見人會自然離去，民眾只要不驚擾不餵食不靠近，基本上野生動物不會造成危害，加上獼猴為群居動物，很快還是會回歸到山林。

楊淑方表示，動保處員工將加強宣導「民眾勿丟棄可食性垃圾，垃圾要帶離開步道」，並請里長協助宣導。若獼猴長期社區造成不安，動保處才會設誘捕籠，除非長期造成公安危險，不然動保處不會捕捉野生動物。