一家3口騎車後座媽揹嬰！小孩腳發黑　「無法可罰」警說話了

記者林悅／台南報導



有網友在街上目睹一家3口共乘機車的畫面，忍不住拍照上傳社群，引起熱烈討論，台南市第二分局交通組長陳俞成指出，此一行為雖未違反道安條例，但安全性堪憂，請家長注意。

▲有網友在街上目睹一家3口共乘機車的畫面，忍不住拍照上傳社群，引起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書爆料公社二館）

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，見夫妻共乘機車，但後座媽媽的背後揹著一位小娃娃，讓該名網友忍不住發文指這行為是十分危險，這張照片曝光也讓許多為人父母的網友忍不住擔憂，引起大眾熱議。

▲台南市第二分局交通組長陳俞成指出，騎乘機車揹載之嬰兒之行為，雖非屬道路交通管理處罰條第31條規定之機車乘附載人，惟以安全性考量機車不宜以揹載方式為之。（圖／記者林悅翻攝）

台南市第二分局交通組長陳俞成指出，本案騎乘機車揹載嬰兒之行為，雖非屬道路交通管理處罰條第31條規定之機車乘附載人，惟以安全性考量，孩童乘坐機車不宜以揹載方式，建議應待孩童年齡可安全乘坐時始附載為恰當。

警方強調，機車腳踏板亦不得搭載孩童，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載1人，違反該規定可處新台幣300-600元罰鍰。