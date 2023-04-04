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整列火車等1人？她月台接親友找嘸人　要自強號暫停「再等一下」

▲▼台鐵,自強號。（圖／記者賴文萱攝）

▲女至台鐵彰化站接親友，找不到人要火車暫停。（圖為示意圖，非當事人／記者賴文萱攝）

文／中央社

一列自強號昨晚遲1分鐘進彰化站，不料一名女子疑未見親友竟要求列車「再等一下」，站方人員今天說，當時確認旅客上、下車完畢即關車門讓列車開出，並未答應女子要求而暫停。

清明連假疏運量大，不料台鐵彰化站昨天晚間卻有一名女子在月台等候不到親友，竟請求值班副站長讓火車「再等一下」，但因這列自強號已輕微誤點，值班人員未答應女子請求，按正常流程讓旅客上、下車後，火車隨即出發離站，並沒有應女子要求而特意暫停。

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這列自強146車次表定晚間7時38分抵達彰化站、晚間7時40分出發。女子要「整列火車等1人」的行徑被拍下並發布網路社群，影片可見女子拿手機講電話，不斷詢問對方「你在哪裡，快一點下來」，同時站務人員詢問「到底人在哪裡，我要關門了」，車門隨即關閉。

交通部台灣鐵路管理局彰化站今天表示，這列自強146車次昨晚進站誤點1分鐘，月台工作人員依程序讓旅客上、下車，維持誤點1分鐘於晚間7時41分出發，並無全車暫停「等人」情形，更沒有任何旅客權益受損；據了解，女子最後疑沒有與電話中那名親友碰面。

彰化站人員表示，這名女子其實也不確定親友是否搭乘這列自強號於表定時間至彰化站，因此，為縮短列車運行時間、提升準點率，值班副站長於列車到站、確認旅客上、下車完畢即關車門讓列車開出，這列自強號晚1分到站、開出，並未因女子要求而再延誤。

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