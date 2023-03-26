　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

財經主持人「胡睿涵」名義遭冒用騙投資　女匯60萬驚覺上當

有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／翻攝畫面）

▲有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／CTWANT／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市48歲林姓女子1月在臉書看到，一個自稱非凡財經台「錢線百分百」主持人「胡睿涵」所經營的投資社團，裡面竟有8000多名成員。林女不疑有他加入，遭誘騙操作股票，沒想到匯款60萬元，對方誆稱她未經指示自行賣掉股票，須再繳保證金15萬元才能提領獲利款項。後來林女發現無法連繫相關人員，帳號還被封鎖，撥打165詐騙專線才驚覺上當。

台中市林姓女子擔任公司會計，她在臉書上看到自稱非凡財經台「錢線百分百」的社團，加入後又與一名「胡睿涵老師」加LINE，並輾轉於社群軟體認識「助理李小姐」、「營業員小王」。有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／翻攝畫面）

▲有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／CTWANT／翻攝畫面）

對方慫恿林女進入假投資網站進行股票操作，並誆稱「保證獲利、穩賺不賠」。林女1月底匯出30萬元後，該平台給她一組帳號密碼操作，不過須聽從「李小姐」指示。

林女1月至2月底共匯2筆款項金額共60萬元，平台顯示她獲利30萬。不料當林女要將投資股票獲利金額領出時，營業員小王稱她未依指示操作，擅自賣掉股票，因此需要再繳交獲利50%的保證金約15萬元，才能解鎖帳號獲得款項。後來林女發現無法連繫相關人員，帳號也直接被封鎖，撥打165詐騙專線才驚覺上當。

對此，非凡財經台「錢線百分百」節目主持人胡睿涵在臉書粉專表示，有藍勾勾的帳號才是真的，自己絕不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師，並呼籲民眾只要發現以胡睿涵名義邀請好友加入群組，就請封鎖。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

延伸閱讀
劉若英相隔12年重返新加坡　被歌迷示愛嘴甜回應
因電費問題起口角　女子「爆捏房東蛋蛋」致死：我沒殺他
結婚被迫住婆家　準新娘發現「未婚夫買房送前任」崩潰：存款也全給

  【你可能也想看】

►搜救犬Sato災區建功　網憂「沒穿鞋受傷」…內行人釋疑

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►誤把狗糧當特產…嬤不識字稱：是巧克力豆　鄰居全吃下肚

►萌兔見正妹瘋狂衝刺　「高速運轉」驚呆眾人

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／楊烈二哥過世！　「他走完圓滿旅程」
快訊／林書豪狂送15助攻創新高　轟24分領鋼鐵人大勝領航猿
快訊／嘉義男成焦屍　相驗結果出爐
她頭暈、胸悶突昏倒！醫驚見「腦中藏大炸彈」：隨時要命
人妻遭砍死！寵物鸚鵡不吃不喝「狂喊1字」　印警破案了
金控褪色！一表秒懂配息困境　3家恐發不出
高雄3男街頭大亂鬥　低胸裝女見這幕崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台宏斷交掀骨牌效應？　專家分析「台灣0邦交」後果

不過度行房、當心交通事故　春分「6大禁忌」一次看

上班族「黏在椅子上」恐中風！醫提醒「這時間一到」：記得站起來

老翁拋棄妻女偷渡美國32年　獲救助返家要求分「百萬家產」

打掃撿8.8萬「無人認領交警察」　清潔人員反遭飯店開除理由曝

一日三餐都要問！大學生也有家長群組？　網一看怒轟：製造巨嬰

蔡天鳳與司機大伯「兄妹相稱」　友爆料：前夫家境普通又愛炫富

來台3年「被台灣人熱情寵壞」　烏克蘭正妹希望永久定居

新娘「乘坐巨型天鵝進場」驚呆萬人　婚攝吐實：感覺挺震撼的

黃大米送遊民吃剩火鍋挨批！　他力挺「食材沒沾口水」：哪看不懂

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

快訊／嘉義老農外出失聯！隔天「倒果園成焦屍」　檢相驗結果出爐

財經主持人「胡睿涵」名義遭冒用騙投資　女匯60萬驚覺上當

狒狒行蹤不明！戰情室出動「秘密武器+香蕉」　展開誘捕大戰

快訊／台南六甲區民宅傳火警　消防人員全力滅火

快訊／台東小野柳驚見無名男屍！臉朝下身旁有衣物

前男友之亂！高雄3人街頭大亂鬥　低胸裝女見這幕崩潰哭了

越南新二代正妹奪移民署新創賽首獎！遊戲盒陪你練母語

獨居婦摔倒困2天沒動靜　鄰居報警破門！及時挽救一命

曾格爾揪人夫泡湯辯「被報復」！正宮7聲明怒打臉　喊話加碼開吉

連闖4戶偷22萬！三重大盜變裝逃逸騎車亂繞...身形被認出

快訊／楊烈二哥過世！　謝護理人員「他走完舒適圓滿的旅程」

40多歲女「頭長痘痘」！一直潰爛　醫檢查是惡性：轉移了

快訊／林書豪狂送15助攻創新高　轟24分領鋼鐵人大勝領航猿

趙怡呼籲保存眷村文化：前輩犧牲換來台灣的安定，不能被輕易破壞

借戴經典賽金牌　吳念庭：我們下次再努力

孫女偷換！觀音畫像「變超人力霸王」　奶奶拜1個月才知氣暈了

謝和弦被酸「戒大麻不哈們」　揭下決心契機：不能再因私欲出事

快訊／嘉義老農外出失聯！隔天「倒果園成焦屍」　檢相驗結果出爐

琪琪驚現街頭！《魔女宅急便》上映　她自曝「16字錄1小時」

京都又有新飯店！最快4月開幕　還吃得到泰式咖哩、芒果糯米飯

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

啦啦隊正妹淫片外流網上！　她怒告前男友結果傻眼

Toyz「帶雙親移民台灣」求返港　裁定出爐

桃園男墜樓「身首分離」太驚悚　辦祈福法會壓煞

廖老大D2火燒車第一視角影片曝　廖洋和女友驚險脫困

警車右轉撞重機！女騎士噴飛重摔影片曝

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

即／桃園台茂購物中心6樓火警　黑煙竄出窗外

雲林貨櫃臨時屋凌晨大火　女子躺門旁死亡

獨／廖老大D2車隊火燒車　廖洋和女友驚險逃命

台南88槍擊案藏鏡人現形！地方聞人王文宗遭羈押禁見

即／台東小野柳風景區「驚見無名男屍」！

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

BMW女酒駕闖紅燈肇禍　「白米夾後照鏡」

即／屏東富統食品大火　縣議員：停電注意安全

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

「9皮膚問題」恐是糖害的！

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

黃曉明baby離婚首同場「尷尬畫面曝」！

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

26歲寫真女星片瀨美月驟逝！最後發文狂賀WBC日本打進決賽

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面