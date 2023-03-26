財經主持人「胡睿涵」名義遭冒用騙投資　女匯60萬驚覺上當

▲有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／CTWANT／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市48歲林姓女子1月在臉書看到，一個自稱非凡財經台「錢線百分百」主持人「胡睿涵」所經營的投資社團，裡面竟有8000多名成員。林女不疑有他加入，遭誘騙操作股票，沒想到匯款60萬元，對方誆稱她未經指示自行賣掉股票，須再繳保證金15萬元才能提領獲利款項。後來林女發現無法連繫相關人員，帳號還被封鎖，撥打165詐騙專線才驚覺上當。

台中市林姓女子擔任公司會計，她在臉書上看到自稱非凡財經台「錢線百分百」的社團，加入後又與一名「胡睿涵老師」加LINE，並輾轉於社群軟體認識「助理李小姐」、「營業員小王」。

▲有臉書社團冒用知名財經節目主持人胡睿涵的名義誘騙操作投資，成員數竟有8000多人。胡睿涵已在臉書發表聲明，自己不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師。（圖／CTWANT／翻攝畫面）

對方慫恿林女進入假投資網站進行股票操作，並誆稱「保證獲利、穩賺不賠」。林女1月底匯出30萬元後，該平台給她一組帳號密碼操作，不過須聽從「李小姐」指示。

林女1月至2月底共匯2筆款項金額共60萬元，平台顯示她獲利30萬。不料當林女要將投資股票獲利金額領出時，營業員小王稱她未依指示操作，擅自賣掉股票，因此需要再繳交獲利50%的保證金約15萬元，才能解鎖帳號獲得款項。後來林女發現無法連繫相關人員，帳號也直接被封鎖，撥打165詐騙專線才驚覺上當。

對此，非凡財經台「錢線百分百」節目主持人胡睿涵在臉書粉專表示，有藍勾勾的帳號才是真的，自己絕不會主動邀請好友、帶會員操作、自稱老師，並呼籲民眾只要發現以胡睿涵名義邀請好友加入群組，就請封鎖。