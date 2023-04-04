蔡英文訪美對台利益是什麼？　黃揚明估：離不開「共享民主價值」

▲總統蔡英文出訪友邦。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對前立委沈富雄日前說，總統蔡英文5日將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面「就是虛的」，資深媒體人黃揚明4日表示，這次蔡英文到美國去，實際上對中華民國有什麼樣最高的利益目前還看不到，他認為，最後蔡英文訪美得到的結論，應該離不開「我們共享了民主價值」這樣的調性。

對於沈富雄說「蔡英文見麥卡錫是虛的」，黃揚明今日在節目《大新聞大爆卦》中表示，「應該是虛的！時任美眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年來台灣拿勳章之後就走了，台灣得到的是軍演，現在蔡英文到美國去，實際上對中華民國有什麼樣的利益目前還看不到。」

黃揚明認為，要等蔡英文會面完，看會不會有些實際的，例如讓美國國會增加對友台的法案，但目前他覺得應該是不會，因為美國遊說相關法令是很嚴格的。所以，他也推測，最後蔡英文訪美得到的結論，應該是離不開「我們共享了民主價值」這樣的調性。

黃揚明指出，如果蔡英文跟麥卡錫會面，他只想知道蔡英文是否有辦法跟美國國會議長、議員說台積電在美國的處境？她認為，連台積電執行長都說美國現在晶片法案的相關配套是不能接受的，那蔡英文有沒有辦法去爭取溝通？如果沒辦法的話，那實際意義真的不大，「因為你沒辦法實際幫我們的護國神山或重要產業發一點聲，那這次訪美就很可惜。」