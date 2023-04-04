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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文5日見麥卡錫　陸喊話美：不得允許蔡過境竄美！

▲▼蔡英文,貝里斯總理布里仙紐。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統蔡英文5日將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面。對此，中國大陸外交部4日向美國喊話，「不得允許蔡英文『過境』竄美，不安排美政要和官員同蔡會面或接觸！」

大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上提到，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物眾議長麥卡錫同蔡英文會見，「因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整。」

▼ 美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透社）

▲▼ 美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

毛寧強調，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不得允許蔡英文『過境』竄美，不安排美政要和官員同蔡會面或接觸。」

毛寧還說，「中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」

另外，中國大陸駐洛杉磯總領館也發聲明指出，麥卡錫是美國會領導人，是美政府第三號人物，無論以何種身份與名義同蔡會面，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，將極大傷害14億中國人民的民族感情，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。

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