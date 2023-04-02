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社會 社會焦點 保障人權

台7線騎士過彎違規超車遭輾斃　砂石車駕駛無罪！

記者劉人豪／桃園報導

砂石車行經台7線8.4公里處轉彎處、百吉隧道口路段，不慎與一名男騎士發生碰撞，騎士遭輾身亡，桃園地方法院認為騎士超車時違規行駛為肇事原因，砂石車駕駛沒有肇事因素，判駕駛無罪。

該起案件發生於2019年12月11日，36歲林姓男子日下午3點20分駕駛砂石車往大溪方向，行經台7線8.4公里處轉彎處、百吉隧道口路段，不慎與一名王姓騎士發生碰撞。林姓駕駛聽見異常聲響，立刻下車查看，結果發現騎士連人帶車被壓在輪下，立刻打電話報案。王男雙下肢輾壓傷併粉碎性骨折、大量失血及創傷性休克傷害，送醫後不治身亡。

▲桃園市林姓男子駕駛砂石車11日行經大溪區台7線8.4公里處時不慎撞上同向機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲男騎士連人帶車被捲進車底，砂石車駕駛嚇得趕緊報案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

交通事故鑑定意見書指出，機車出現在砂石車右前角落時，該位置是視覺盲區，林男可能無法直接目視，另外行車紀錄器的截圖，王男及其機車，僅有王男頭部及機車前端小部分出現在行車紀錄器影像中，且時間僅有不到1秒，事故發生前應無法察覺王男由砂石車右前側向左偏駛至前右側附近。

桃園市政府車輛行車事故鑑定會、桃園市車輛行車事故鑑定覆議委員會初鑑、覆鑑結果，均認為王男無照駕駛普通重型機車，未與前車左側保持半公尺以上間隔自右側超越，為肇事原因。林男無筆事因素，但超速且超載行駛均有違規定。

▲桃園市林姓男子駕駛砂石車11日下午行經大溪區台7線往大溪方向行駛，不慎撞上同向機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

法院審酌，本事故乃因王男行經中央分向槽化線右彎路段，未與前車左側保持半公尺以上間隔自右側超越，顯然有違道路交通安全規則，且因而導致兩車發生碰撞，足認王男違規行為致發生交通事故，其有過失至明，難認林男有何應注意、能注意，而未及注意之情形，自難令林男負過失之責任，桃園地方法院判林男無罪。

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