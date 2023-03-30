7月就退休！北投60歲勇警賣力緝捕　撂倒33歲通緝犯

▲北投分局警備隊小隊長59歲林建鐘，日前為追捕孫姓槍砲通緝犯不慎受傷，所幸仍將孫嫌緝捕歸案，（左）分局長沈明義也暖心致慰問。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

卸警職前仍不忘從警誓言！北市北投警分局屆60歲警備隊小隊長林建鐘，將於今年7月退休，但他仍保有從警初衷，日前緝捕1名33歲孫姓槍砲通緝犯時，2人扭打一起，孫嫌極力反抗之際，不慎抓傷林員脖子及手指，所幸仍將人順利緝捕歸案。牢記初心使命的林員，也承諾將一身的好本領傳授給後輩。

▲北投分局警備隊小隊長林建鐘從警40餘年，榮退前仍奮力緝捕通緝犯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局指出，日前7時許員警循線在轄內查緝槍砲孫姓通緝犯（33歲），但孫嫌見警方敲門詢問時，立刻拔腿往後門逃逸，但林員仍奮勇追捕想將孫逮補，豈料過程中，孫嫌奮力反抗，造成林員脖子及手指遭抓傷，但他不顧身上傷勢，仍持續將人壓制住，並與後續抵達員警將人順利緝捕歸案。

▲駐區督察立即代表局長實施慰問。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方也表示，林小隊長從警已逾40餘年，即將在今年7月退休，仍保有從警初衷，對打擊犯罪抱著極大的熱情，這次為追捕通緝犯奮不顧身，令人激賞也讓人捏一把冷汗，林員認真執行公務受傷，駐區督察立即代表局長實施慰問，另分局也特地準備水果禮盒慰問。

對此，年輕員警也對前輩的英勇感到有感，紛紛表示「薑是老的辣」，林員更承諾要將功夫教下，邀請年輕同仁一起來抓通緝犯，頗有警察世代傳承的意味。