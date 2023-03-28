怎麼又是你？通緝犯7天被相同員警逮2次　衰嘆：歹路不可行

▲唐姓男子因安全帽扣子未扣好，被員警攔查。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名唐姓男子因案通緝，17日遭台中市第二警分局員警逮捕歸案，不料7天後，唐男24日深夜因騎車安全帽未依規扣上，又被同樣2名員警逮個正著，且查出唐男於20日又因另案被通緝，由於雙方實在太過「有緣」，讓唐男直呼「歹路不可行！」

台中市第二警分局表示，警員蔡孟修、方公政24日凌晨，巡邏行經北區自由路、雙十路口時，發現一名男子與朋友雙載騎乘機車安全帽帶未依規定扣上，立即上前攔查，員警看到男子立即覺得眼熟，經確認身分，發現唐男是7日前才剛被抓到且已歸案的通緝犯。

查詢唐男資料後，員警驚訝發現，唐男在短短7天內竟然又被地檢署通緝中，唐男一臉懵然告訴員警「我有去法院了阿！」原來唐男是因另案於20日又遭地檢署另行發布通緝。唐男向員警表示「我跟你們派出所太有緣了！」竟在一周內連續被相同的員警逮到，隨後員警將唐男依法移送至台中地檢署歸案。

台中市第二警分局長楊川強調，掃黑、槍、毒、黃、賭、打詐及肅竊，維持治安平穩是警方的核心工作之一，為宣示強力打擊犯罪、掃除黑幫的決心，強化查緝毒品、通緝、槍枝等不法案件，給市民一個安全及穩定的生活環境，也呼籲不法分子切勿心存僥倖，法網恢恢疏而不漏，歹路真的不可行。