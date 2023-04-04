高雄借錢女現蹤！砸拖鞋把站務員當蟑螂打　逃票被抓包大鬧台鐵

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導



高雄近來有位「借錢姐」何姓女子出沒各地找人借錢，搭計程車還要司機退還350元、搭台鐵也在列車上向人借錢，她昨(3日)又再高雄車站現身，不但逃票不想補票，還攻擊站務人員，警方獲報後到場將她依現行犯逮捕，因站務人員提告，後續將何女依傷害、公然侮辱移送偵辦。

▲高雄借錢姐(紅圈)逃票還出手攻擊台鐵站務人員。（圖／即時事提供）

▲高雄借錢姐(紅圈)拿拖鞋攻擊站務人員。（圖／即時事提供）

何女過往鬧出不少糾紛，搭乘計程車時找人幫忙支付車資350元，上車後又要求司機歸還車資，雙方爆發口角衝突鬧到派出所；還曾在高雄市立殯儀館向喪家討錢，每次討要300到500元不等的金額，影片曝光後讓網友稱她是「借300姐」；也在高雄捷運出沒討錢；搭台鐵自強號時，還對車廂內乘客逐一詢問「你有100、200塊可以借我嗎」。

▲▼高雄女狂借錢，事蹟不只一樁（左上殯儀館、右上計程車、左下捷運、右下台鐵），現身公共場合逢人就借。（資料照／翻攝臉書）



而何女昨天又在台鐵高雄站西售票口發生補票糾紛，她穿粉色上衣、黑色長褲，打赤腳手拿紅色拖鞋丟站務人員並出手攻擊，站務人員不願出手還擊，拿手機全程錄影自保，何女並口出穢言公然侮辱站務人員，最後更衝上前，試圖搶對方手機，一旁民眾和同事見狀，趕緊上前將2人架開。

警方獲報到場後，依現行犯規定將何女帶回所裡，經了解是何女不願配合補票，在現場大聲喧嘩，還對站務人員有攻擊、侮辱之行為，站務員當場向員警提出傷害、公然侮辱告訴，後續將移送高雄地方檢察署偵辦。