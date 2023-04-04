陸恐嚇蔡英文會麥卡錫「將採取堅定措施」　外交部：荒誕無稽

▲聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於美國時間4月5日會晤總統蔡英文，中國外交部3日聲明「將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整」。對此，外交部4日表示，該說法荒誕無稽、脫離現實、不值一駁，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係。

麥卡錫辦公室發表通知，說明麥卡錫與蔡英文的會面。中國外交部3日表示，美方有關議員應當恪守一中原則，不要向台獨勢力發出錯誤信號，以免損害中美關係和台海和平穩定，「中國將採取堅定措施維護自己的主權和領土完整」。

對此，外交部表示，中華民國台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長年以來存在於台海兩岸的歷史與現狀，也是國際間清楚認知的客觀事實。

外交部表示，中國外交部近日針對蔡英文此次出訪及過境行程的批評益發荒誕無稽，其所謂「維護主權和領土完整」更脫離現實，不值一駁。

外交部再次重申，中華民國台灣為主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限，即使威權政府持續擴張並加重脅迫，台灣不會退縮，美方各界支持台灣及台美關係的友人也不會退縮，民主夥伴只會更加團結、更加頻密交流，並更積極為民主、人權、平等、自由等共享價值繼續合作，共同努力。