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大陸 大陸焦點 特派現場

做過就會「上癮」　男顏經濟大行其道

記者趙禕/上海報導

自古以來總說「女為悅己者容」，但是在如今的現代社會，男性也越來越注重自己的顏值；為此上海市台灣同胞投資企業協會大健康工委會特別舉辦了一場「男士醫美初體驗，NMN打造不老神話」講座，請來專家和大家分享男顏經濟的新藍海。

▲▼上海市台協大健康工委會與會員分享男顏經濟的新藍海。（圖／記者趙禕攝）▲▼上海市台協大健康工委會與會員分享男顏經濟的新藍海。（圖／記者趙禕攝）▲▼上海市台協大健康工委會與會員分享男顏經濟的新藍海。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協大健康工委會主委王瓊芝在開場的時候介紹，早在開放兩岸探親的時候，有些老兵就透過醫美手段讓家鄉的親人看到自己依然年輕的模樣；而當下越來越多的網紅、博主、主播等「靠臉吃飯」的男性，更希望借助從內到外的健康食品和由外到內的保養品，讓自己永保青春。從此養顏美容不再是女性的專利，美顏經濟的消費模式也有了巨大的變化。

▲上海市台協大健康工委會主委王瓊芝。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協大健康工委會主委王瓊芝。（圖／記者趙禕攝）

這場講座首先由上海壹醫醫療美容總監黃震軒介紹當今醫美市場上「男顏經濟」爆發式增長的情況。他指出，做醫美的男性可以分成三類：一是提升個人形象和氣質，他們多半選擇植髮、隆鼻、墊下巴等項目；二是側重抗衰，有精緻求美需求的他們會做祛眼袋、植髮等手術；第三類則是消費能力一般、但仍有愛美之心的男性，他們更偏愛祛痘美白、祛痘印痘坑、注射玻尿酸等輕醫美項目。雖然和女性比較起來，男性不會經常換新的診所做醫美，也更會徵詢另一半的意見；但是男性和女性做醫美的共同點就是：做了一次就會「上癮」！這給男性醫美消費市場帶來巨大的發展潛力。

▲上海壹醫醫療美容總監黃震軒分析男士醫美市場。（圖／記者趙禕攝）▲上海壹醫醫療美容總監黃震軒分析男士醫美市場。（圖／記者趙禕攝）

相較於醫美的外在技術，上海根萊食品有限公司研發長朱俊安介紹的內容則側重從內而外的養顏美容秘籍，就是藉由攝取「NMN」(β-煙酰胺單核苷酸)，在體內轉化成「NAD+」(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)，提供長壽因子Sirt進行「去乙酰化」，進而達到延緩衰老、增加新陳代謝、調節炎症、保護神經、晝夜節律、平衡氧化壓力的效能。

▲上海根萊食品有限公司研發長朱俊安介紹從內而外的養顏美容秘籍。（圖／記者趙禕攝）▲上海根萊食品有限公司研發長朱俊安介紹從內而外的養顏美容秘籍。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協大健康工委會副主委史家怡表示，從前都說「女人的錢最好賺」，如今「男顏經濟」大勢崛起，男性越來越注重外表，除了希望討身邊女性的歡心之外，有些是從事的行業要面對女性消費族群，還有些是他們覺得面相可以決定自己的事業運；他們的消費能力普遍較強，更注重項目的安全性和實際效果，都是極富開拓潛力的優質客戶。

▲上海市台協大健康工委會副主委史家怡。（圖／記者趙禕攝）▲上海市台協大健康工委會副主委史家怡。（圖／記者趙禕攝）

在後疫情時代，人們開始了摘口罩的社交生活，也更關注身體健康的重要，上海市台協大健康工委會也將陸續舉辦更多類似的活動，讓台商們找到新經濟的增長點和爆發點，為企業帶來更好的收益。

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