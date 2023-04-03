「披薩圈圈」做法曝光！員工勸世別買喊超浪費　必勝客回應了

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「零傷害比薩」做法曝光！員工勸世別買喊超浪費　必勝客回應了

必勝客愚人節推出的「無料披薩」意外大受好評。（圖／翻攝自Dcard）

▲必勝客愚人節推出的「無料披薩」意外大受好評。（圖／CTWANT／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

4月1日愚人節，不少店家紛紛推出新奇商品，其中連鎖披薩店「必勝客」趁機推出最新力作「零傷害比薩」，只見披薩沒放任何食材，剩下外圍一圈的起司餅皮，儘管吃起來有些空虛，但不少人卻希望能常態販售。不過，就有一名自稱必勝客員工的網友發文表示，製作「無料披薩」相當浪費食材，讓網友全都驚呆了。

該名自稱必勝客員工的網友在「Dcard」發文勸阻，希望大家不要再購買「零傷害比薩」，原因竟是浪費食材，「因為要做這個圈圈必須要先做一個大披薩，中間真的是把沒放任何料的芝心餅皮烤出去，再把中間麵糰切掉丟掉超浪費，最後剩下圈圈放進紙盒，為了做那個圈圈丟了超多披薩中間！」

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原PO認為，一個披薩盒裡面就只放了芝士圈圈，實在很浪費包裝，「建議大家不如直接買一個披薩升級芝心餅皮，自己回家切。」貼文曝光後，引起網友留言熱議，「真假啊？那我還是乖乖的買正常的芝心披薩好了」、「怎麼可能啊.....這成本也太高了吧」、「有這麼浪費的事」、「必勝客有可能會這麼搞嗎.....整人整到員工啦？」

對此，必勝客則回應，製作披薩都有嚴謹的標準流程，這個做法是必勝客對披薩薩品質的堅持，「為了呈現原汁原味的芝心餅皮商品概念，同時讓起司能儘量的鎖在餅皮裡，使用最能將起司完美包覆的作法。」

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